Sergio Mayer revela las poderosas razones por las que no entró a “La casa de los famosos” de Telemundo

Hace unos días comenzaron a surgir rumores de que el empresario Sergio Mayer sería parte de la nueva temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo, según lo informó su publicista y periodista Vicky López.

Sin duda, este anuncio generó una gran expectativa entre el público latino, ya que durante su participación en “La casa de los famosos México” fue muy polémica y dio mucho de qué hablar.

A pesar de que todos daban por hecho su participación, nos sorprendimos al enterarnos de que esto no pudo hacerse realidad debido a diferentes compromisos que tenía el actor.

Debido a que el pasado domingo Sergio Mayer no ingresó a “La casa de los famosos”, se dijo que había sido por motivos económicos. Sin embargo, el cantante salió a aclarar toda la situación a través de un live.

Sergio confirmó que sí recibió una invitación por parte de la producción de Telemundo para participar y entrar por 10 semanas al reality.

“No sé de dónde ni cómo se filtró la información y lo único que les voy a decir es lo siguiente: en primer lugar, recibí una invitación justamente de la producción. También recibí una invitación de Telemundo en donde me invitan a entrar en estos días que pasaron. Me hicieron una invitación y propuesta muy interesante. Lo estuve pensando durante muchos días. Hice todo lo posible para dejar las cosas arregladas y poder estar en la casa”.

Mayer aseguró que aunque ya había participado en la primera temporada de “La casa de los famosos México”, esto no impedía estar en la nueva entrega del mismo reality show.

El actor aseguró que aunque todo estaba listo para su entrada y le ofrecían un jugoso contrato, Sergio Mayer ya tenía otros proyectos pactados que no pudo posponer.

Sergio Mayer

“Pero lamentablemente, los tiempos no se daban. Tengo muchos compromisos. Tengo muchas cosas y el hecho de que yo entrara a ‘La casa de los famosos’ ahora y dejara todos mis proyectos, además de dejar a mi familia nuevamente. Entonces tomé la decisión de no entrar. Me disculpé con la producción. Ya estaba todo listo”.