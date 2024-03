La casa de los famosos: Guty Carrera confronta a Serrath; afirma que es una “mentirosa”

A pesar de que Guty Carrera ya salió de La casa de los famosos de Telemundo, aún sigue dando de qué hablar entre los fanáticos del reality por su “romance fallido” con Serrath, quien se integró unos días antes de que fuera expulsado.

Previo a su ingreso, la influencer declaró en diversas ocasiones que el modelo le suplicó en su momento que “lo esperara”, pues quería tener una relación formal con ella. Sin embargo, al ver las interacciones con Alana Lliteras, hizo público que lo “abandonaba”.

Pese a que la exintegrante de Enamorándonos no tuvo reparo en enfrentarlo dentro de la casa, el modelo simplemente evadió el tema. En tanto que, tras su salida, negó haberle hecho algún tipo de promesa.

Ante los constantes dimes y diretes de la gente, aunado a las declaraciones que ha dado la joven sobre su “relación”, el show le dio la oportunidad al ecuatoriano de comunicarse a la casa por teléfono.

Serrath se molestó por las interacciones de Guty y Alana

Así fue el enfrentamiento entre Serrath y Guty Carrera

Guty Carrera aprovechó su llamada para confrontar a Serrath por las “mentiras” que ha dicho sobre él, tanto dentro, como fuera de la casa.

“Tengo todas las pruebas (de que estás mintiendo). No entiendo lo que está pasando. Me acusaste de traición ¿Por qué yo te voy a traicionar si nunca fuimos pareja? Realmente no entiendo por qué tienes esa versión” Guty Carrera

Ante esto, la creadora de contenido aseguró que, si bien nunca fueron pareja como tal, él siempre la buscó y hasta llegó a decirle que deseaba visitarla cuando se fue a Madrid.

Al ver que Carrera la interrumpía a cada momento, le exigió que la dejara hablar, pues tenía muchas cosas qué decir: “Yo ya escuché tus preguntas, ahora déjame responderlas”, expresó de forma seria.

Y añadió: “No entiendo ¿por qué me pediste que te esperara afuera? Me pediste verte un día antes de que entraras a La casa de los famosos. Querías que fuera al hotel para hablar, para vernos. Me pediste que no saliera con nadie”.

Como era de esperarse, el modelo negó todo lo que dijo Serrath y reiteró que jamás tuvo una relación con ella. De igual forma, afirmó que jamás la “traicionó”, ni la “buscó”, dejando entrever que nunca tuvo un interés amoroso por ella.

Para finalizar con la conversación, Guty mencionó que tenía “todas las pruebas” para desmentirla frente al público y hasta le dijo que le mandara un “beso enorme” a Alana Lliteras, pues “la quería mucho”.

Por supuesto, la plática dejó un mal sabor de boca en Serrath, quien solo se limitó a comentar un poco de lo que le dijo Guty con Cristina Porta y la Divaza.

