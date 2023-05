Sergio Mayer se defiende de las críticas por salir en paños menores durante una entrevista

El actor Sergio Mayer afirma que las críticas “lo fortalecen” y asegura que jamás bajará la cabeza ante los ataques.

Tras las críticas que ha recibido por haberse mostrado, de manera accidental, en paños menores durante una entrevista sobre el caso de Héctor N, Sergio Mayer se enfrenta a todos sus detractores y da un claro mensaje.

En un encuentro con la prensa, el polémico actor afirmó que los señalamientos no le importaban, pues ya había lidiado con eso cuando estuvo en Solo para Mujeres, y hasta tomó con humor la situación.

“No me interesa. Me encueré durante 10 años en Solo para Mujeres, que salía en calzoncillos ¿te gustó a ti? ¿hay alguien que no le haya gustado que saliera en calzones?”, apuntó.

Bajo este panorama, sostuvo que prefiere ser juzgado por “las cosas que hace” y no por los rumores, ya que no se considera una persona cobarde e incluso dijo que las críticas lo “fortalecen” como persona.

Sergio Mayer sostuvo que las críticas sobre su accidente no le afectan / Instagram: @sergiomayerb

“Yo prefiero que me critiquen por lo que hago y no por lo que no hago, porque yo no soy cobarde, yo no escondo la cabeza porque me atacan, eso me fortalece”, indicó.

A la par de eso, lamentó que a la gente “se le olvidarán las cosas” y no recordaran todo el “activismo” que ha realizado a lo largo de los años, y puntualizó que Alexa Hoffman no es la única víctima a la que ha apoyado.

“Este caso no es el único en el que participé, siempre he apoyado y ayudado a víctimas de violencia, especialmente, a menores de edad y nadie había dicho nada. Este lo hicieron super mediático”, mencionó.

Sergio Mayer le pide a la gente que no sea “ingenua”

Luego de que una periodista resaltará que una de las críticas más fuertes fue su comentario sobre Héctor N por también estar, presuntamente, en ropa interior dentro de su casa, Sergio Mayer puntualizó que al actor no se le estaba señalando por eso, sino por el delito que, supuestamente, habría cometido.

“No metan una cosa con la otra. Yo no acoso a mis hijas, ni las toco, ni las molesto, ni hago corrupción con ellas. Entonces, hay una gran diferencia, quieren mezclar una cosa con la otra y me parece hasta absurdo”, aseveró.

Sergio Mayer afirma que la gente solo busca mezclar su accidente con el caso de Héctor N / Instagram: @sergiomayerb

Sergio Mayer niega que Héctor N esté en la cárcel por su culpa

En tanto, Sergio Mayer recalcó que solo “acompañó y asesoró” a Alexa Hoffman en todo este proceso, pero qué, en ningún momento, usó algún tipo de influencia para que Héctor N esté actualmente en prisión.

“Lo único que hice fue acompañarla en el proceso y han querido desinformar y dañar la información diciendo que por mí. No está adentro por mí, está adentro por los hechos y las evidencias y ya hay una sentencia”, señaló.

Sergio Mayer asegura que Héctor N está en la cárcel por las evidencias encontradas por las autoridades / Facebook: Héctor Parra

