Héctor N reitera su inocencia con mensaje desde prisión: “qué fuerte reconocer que mi hija sí es una víctima”

El padre de Daniela Parra agradeció a quienes lo han apoyado durante su lucha para demostrar su inocencia.

Después de haber sido condenado a más de 10 años debido al delito de corrupción de menores, el famoso actor Héctor N, a través de su hija Daniela Parra, lanzó un contundente comunicado respecto a su sentencia y al juicio que inició en su contra la hija que tuvo con Ginny Hoffman.

“COMUNICADO DE MI PAPÁ.. HÉCTOR PARRA. A casi dos años de haber sido detenido y recibiendo una condena INJUSTA, MANIPULADA Y CORROMPIDA… Les deja este mensaje… para todas, todos y todo… MUCHAS GRACIAS”, escribió Daniela para acompañar el comunicado escrito a mano.

En dicho comunicado compartido en redes sociales por Daniela Para, Héctor N lamento tener que aceptar que su hija Alexa Hoffman sí era una víctima, pero no de él por presuntos abuso o corrupción de menores, sino por su madre, a quien acusa de querer vengarse de él y utilizar a su hija para sus fines.

“Y hoy como desde el primer día que inició esta impensable pesadilla de confabulación, mentiras y calumnias de los más bajas y burdas, sigo y seguiré defendiendo mi total inocencia. Ahora lo grito firmemente y con la frente muy en alto y con más entereza que nunca”, inició Héctor N.

“A pesar de ‘algunos’ y a pesar de todo seguiremos en pie de lucha y no con mi verdad sino con ¡La verdad!. He negado y me mantengo negando rotunda y categóricamente las falsas acusaciones que mi propia hija obviamente manipulada, entrenada y amenazada, se ha prestado a una complicidad tan vil. Lo cual lamento con profundo dolor y más por ella que por mí”, agregó el actor.

Sumado a ello reiteró que nunca le ha faltado el respeto a ninguna de sus hijas y que desde el momento en que nació Alexa, lo único que ha hecho por ella es procurarla, así como con Daniela. “Que fuerte reconocer que mi hija si es una víctima, pero no de su propio padre como lo quieren hacer parecer. Es víctima del coraje, el despecho, la frustración y la venganza de una inhumana madre sin escrúpulos”.

“Desde el día que nació mi hija la he amado, cuidado, apoyado y sobre. Todo ¡Respetado!. Jamás en mi vida, ni por un solo segundo he sido capaz de faltarles al respeto a ninguna de mis dos hijas en ninguna de las maneras posibles. No existe en mis genes, ni en mis principios, ni en mi educación, y quiero resaltar que mi madre y mi abuela, especialmente, sembraron en mí, con el ejemplo el respeto, la honradez, la disciplina y demás. Valores que me hacen ser un hombre intachable”, mencionó.

Héctor ‘N’ se encuentra en prisión preventiva desde julio de 2021. / Facebook: Héctor Parra

“Todo lo que rodea este lamentable caso lo único que realmente prueba es que han fabricado de mi persona un responsable, un culpable sin culpa alguna, una responsable que insiste en sostener con artimañas barajas, con insuficiencia probatoria y fuera de contexto. Es evidente que al declararme absuelto del supuesto abuso sexuela, se pide de manifiesto las falsas declaraciones, peritajes a modo, testigos mal entrenados y una serie de incongruencias y contradicciones, y aun así me hacen responsable del supuesto delito de corrupción de menores, que dicho sea no corresponde ni encuadra con términos estrictamente legales”, agregó.

Para finalizar le comunicado, Héctor N dedicó unas palabras para su hija Daniela y se dijo muy orgulloso de ella y todo lo que ha hecho para apoyarlo, al igual que a todos sus seguidores que gan estado al pie del cañón apoyando su causa y pidiendo justicia por él.

Daniela ha apoyado a su padre, Héctor ‘N’, en este tan difícil proceso. / Instagram: @dannielaprm

