Sergio Mayer se sintió agredido en Netas divinas, en especial, por Natalia Téllez: “No estuvo padre”

El líder del team infierno también lanzó un mensaje hacia la producción del programa de Unicable, donde cuestionó el hecho de porqué lo invitaron, si no sería bien recibido.

Sergio Mayer comentó a sus seguidores, por medio de un live, que fue el más reciente invitado al programa Netas Divinas de Unicable, pero se llevó un mal sabor de boca.

El también actor confesó que se sintió agredido por las conductoras del programa: Natalia Téllez, Consuelo Duval, Daniela Magún y Paola Rojas.

El exgaribaldi narró que sintió una vibra extraña dentro del foro, lo cuál consideró como una mala señal.

“La verdad salí con muy mal sabor de boca. No recuerdo bien y no quiero cometer un error, de quiénes eran las conductoras, pero la verdad, la vibra y la forma en la que me entrevistaron no me gustó nada”, dijo Sergio.

El líder del team Infierno invitó a los espectadores a que sacaran sus propias conclusiones, pese a que se desconoce el día que se estrenará el capítulo.

“Me gustaría que ustedes vean el programa y me den su opinión. Sentí incluso un poco de agresión en la forma y en las preguntas”, puntualizó el cantante.

Sergio Mayer destacó que sintió una vibra rara. / Instagram: @sergiomayerb

Eso no fue todo, dado que Sergio hizo énfasis en la actitud de Natalia Téllez, al entrevistarlo. Por ello cuestionó al productor sobre el porqué de la invitación, si no iba a ser bien recibido.

“Especialmente de Natalia (Téllez) sentí una vibra muy rara, especial. Quiero su punto de vista porque a lo mejor fue una percepción mía, pero sí es importante que ustedes opinen cuando vean el programa”, comentó Mayer.

Sergio hizo énfasis en el trato de Natalia. / Instagram: @natalia_tellez YouTube: @Unicable



Agregó: “No entiendo para qué me invitaron. Se los digo honestamente y se lo digo a la producción. Miguel Ángel Fox, sabes que te tengo mucho cariño y respeto, pero los tonos y las formas en las que algunas de tus conductoras me trataron no estuvo nada padre”.

Ninguna de las conductoras de Netas Divinas se ha pronunciado con respecto a las declaraciones de Sergio Mayer. Será hasta el estreno del capítulo que se podrá constatar a qué se refiere Mayer con tanta expectativa y ver si realmente hay algo o solo se trata de promover el programa.