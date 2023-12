Shanik Berman le pide perdón de rodillas a Pepillo Origel tras hablar de su vida amorosa

Hace semanas Shanik Berman y Pepillo Origel protagonizaron una polémica, luego de que la conductora de televisión y colaboradora de TVNotas hablara sobre la supuesta nueva relación que mantiene Origel con hombre más joven que él.

Ahora Shanik Berman acudió al programa Con permiso de Juan José Origel para pedirle perdón. Luego de que el periodista llamará h0cicon4 por decir que estaba enamorado de un joven, temas que no le gustan tocar a Pepillo públicamente.

En la reciente emisión del programa de Unicable, Shanik y Juan José aclararon la polémica, pues los conductores son grandes amigos desde hace muchos años.

Pepillo le respondió a Pedro Sola con una copa de vino / Instagram: @juanjoseorigel

Juan José Origel durante la plática le dice a su colega que ya la conoce desde hace tiempo, dejando en claro que no es una pera en dulce.

Pepillo Origel “Sabes que te he querido por muchos años, que somos amigos de muchos años y esto fue lo que más me dolió. Que una amiga que quieres por mucho tiempo y que le tienes tanto cariño, tanto respeto y todo. Me molestó muchísimo y déjame decirte una cosa en esos momentos que estás esperando el apoyo de los amigos, por qué no me hablaste y me dijiste. Mira yo te la había contado”.

Shanik aseguró que jamás fue intención hacer enojar a Pepillo, ni hablar de su vida privada por la amistad que tiene desde hace muchos años y por lo que rompió en llanto al pedirle perdón.

“Yo primero lo que quiero decir es que te quiero mucho y que no quiero que te enojes conmigo nunca. No lo hice jamás con la intención de lastimarte eso fue lo que yo oí y lo que leí, pero nunca fue para lastimarte. Yo soy judía se supone que los judios no debemos nunca hincarnos, pero yo me quiero hincar y te quiero decir que perdones” Shanik Berman

Pepillo al ver que Shanik se hincó le pidió que no lo hiciera y reveló que ese tema para él ya está en olvido: “Mira ya viniste. No te guardo ningún rencor. Te tengo mucho cariño. Mira yo te conozco y bien, bien no estás. Ni te preocupes, no quiero ver lágrimas de esto. Ya nos hablamos. No hay problema”.

Facebook: Shanik Berman

¿Qué pasó entre Juan José Origel y Shanik Berman?

Fue en noviembre que se viralizó una entrevista con Pepillo Origel que concedió al canal de YouTube de Matilde Obregón. En dicha charla, el conductor habló por primera vez de su vida amorosa y ahí aseguró que veía un futuro con su nueva pareja.

Tras sus declaraciones la colaboradora de TVNotas, Shanik Berman, dio su punto de vista: “Pepillo por fin está enamorado de una persona 46 años más joven que él. Eso le entendí, mejor que después nos cuente Pepillo”.

Juan José Origel confiesa que esta enamorado de alguien más joven / Instagram

Aunque las palabras de Berman no tuvieron malas intenciones, hicieron enojar al presentador e incluso dejó en claro que no la volvería a tener como invitada en Con permiso, programa que Unicable que conduce junto a Martha Figueroa.

Juan José Origel “Shanik, aquí no te volveré a aplastar nunca por andar hablando de mí y andar de h0cicon$”.

A pesar de los malentendidos, Juan José Origel y Shanik Berman dejaron en claro en el programa Con permiso, que su amistad seguiría y que todo ya estaba solucionado.

Facebook: Shanik Berman

