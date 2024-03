Shanik Berman se defiende de Lety Calderón por c4chetearla

Años después del incidente, Shanik Berman finalmente da su opinión sobre la c4chetada que recibió de Leticia Calderón, ahora que la actriz aceptó que le pegó tan fuerte que la periodista se cayó de su asiento en un salón de belleza.

En una reciente entrevista en el programa ‘Todo para la mujer’, la periodista Shanik Berman habló por primera vez sobre la c4chetada que le propinó Leticia Calderón hace años. Berman reveló que la actriz la golpeó en el rostro después de que ella publicara una nota sobre un supuesto embarazo de Calderón, cuando ella tenía 19 o 20 años, lo cual desató la furia de la actriz y afectó a su familia, que le dejó de hablar, según confesó.

Shanik da su versión sobre c4chetada de Lety Calderón

Según Berman, ella entrevistó a Calderón y la actriz le mencionó que estaba embarazada. Sin embargo, alguien cambió el titular de la nota sin su consentimiento, lo que generó un gran problema familiar para Calderón. La actriz, furiosa por la situación, la confrontó y le dio una c4chetada.

“Me dio una c4chetada con el puño cerrado, que eso ya se llama puñ3tazo. Estaba yo parada y sí me caí por los golpes. Luego yo le hablé y le leí mi nota y era exactamente como ella me la había dado”, dijo.

Berman asegura que no se arrepiente de haber publicado la nota, ya que ella solo estaba transmitiendo lo que Calderón le había dicho en la entrevista. Sin embargo, sí lamenta el malentendido y la violencia que se generó a raíz de la publicación.

Lety aceptó que golpeó a Shanik hace años por inventar un chisme de ella / YouTube/ Twitter

Tras el incidente, Leticia Calderón y Shanik Berman nunca más volvieron a ser amigas. Aunque se saludan cordialmente cuando se encuentran, no tienen ningún tipo de relación cercana, pues a la actriz le molestó mucho la manera de manejar la nota de Shanik.

La opinión de Shanik Berman ante la agresión de Lety Calderón

¿Merecía la cachet4da? Shanik Berman no lo cree así. “No creo que la violencia sea la respuesta a ningún problema”, dijo la periodista en la entrevista. “Si alguien está molesto por algo que he publicado, siempre puede hablar conmigo y aclararlo”, agregó.

