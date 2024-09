Sian Chiong revela por qué nunca le tiró la onda a Gala Montes, ¿Miedo?: “Nunca quise ser su novio”

El pasado 15 de septiembre, Sian Chiong se convirtió en el octavo eliminado de ‘La casa de los famosos México’, quedando a tan solo unos cuantos pasos de llegar a la gran final del reality y perdiendo la oportunidad de ganar los ansiados 4 millones de pesos.

La participación del cubano fue sumamente controversial. A lo largo de las 9 semanas que duró en el programa, tuvo ciertas actitudes y comportamientos que fueron muy criticados en redes sociales.

Otra de las cosas por las que dio de qué hablar fue su convivencia con Briggitte Bozzo y Gala Montes. Muchos usuarios llegaron a pensar que, tras la salida de Ricardo Peralta, Sian cortejaría a alguna de sus compañeras.

Sin embargo, esto no fue así y hasta en su momento expresó el motivo por el cual, al menos, no le “tiraría la onda” a la protagonista de ‘Vivir de amor’.

Durante la “fiesta mexicana” que organizó la producción para celebrar el Grito de Independencia, los habitantes tuvieron que romper una piñata.

Cuando le tocó el turno a Gala Montes, Sian Chiong dejó entrever que la “fuerza” de la actriz lo había asustado y manifestó que, para no “terminar” como la piñata, había decidido no “tirarle la onda”.

Ante esto, Gala simplemente se limitó a reír y comenzó a pegarle a la piñata con más enjundia, al mismo tiempo que decía “toma, perro”.

Tras salir del reality, Sian Chiong tuvo una transmisión en vivo con Pablo Chagra. Durante la plática, afirmó que su intención nunca fue ofender a nadie y muchas de las acciones que llegaba a realizar en contra de ciertas compañeras solo eran “de juego”.

Sian Chiong

“Todas las personas que se hayan sentido incómodas les pido una disculpa, nunca fue mi intención sobrepasarme, solamente era ser cariñoso. No me lo dijo, si me lo hubiera dicho, le pediré una disculpa de frente”