¡Siempre sí! Nicki Nicole presume a Peso Pluma y le dedica un tierno mensaje

Luego de meses de fuertes rumores sobre el posible noviazgo entre Nicki Nicole y Peso Pluma, la pareja por fin confirmó su romance con un beso frente a miles de personas durante un concierto que brindó la cantante en el Pepsi Center de la Ciudad de México el pasado jueves 2 de noviembre.

El polémico beso sucedió cuando Nicki invitó a Peso pluma para cantar juntos “Por las Noches”. Al final de la interpretación, coronaron la noche con un beso. Este hecho dividió opiniones, ya que muchos aseguraron que ella no quería besarlo, pues al principio pudo ver que se resistió. Pese a que después hubo un segundo beso, la primera reacción de Nicki fue muy criticada por los usuarios en redes sociales.

Y es que comentarios como: “Amigo date cuenta”, “En dos semanas lo volverá a negar?”, “JAJAJA no lo quería besar”, “El lenguaje de la tipa y movimientos... ella no queria besarlo, se nota incómoda.. No tengo nada contra la tipa pero siento que se agarra de la fama de otros artistas también”, “Yo solo veo 2 años de terapia próximamente para el pana”, se leían en los videos en los que se les ve besándose. Sin embargo, Nicki hizo aún lado todo el hate y ya se pronunció en redes publicando una postal acompañada de un tierno mensaje.

Nicki Nicole ofreció un concierto en el Pepsi Center / Alejandro Isunza

Se trata de una foto de ambos, tomados de la mano y arriba del escenario. En el mensaje, Nicki primero agradece a sus fans y enseguida a su actual pareja, Peso Pluma.

“Mi gente de CDMX anoche fue única, gracias por tanto amor. Los amo. Gracias Peso Pluma por venir bb”. Además, agregó un emoji de una carita enamorada, un osito y un corazón. De este modo, deja de lado toda crítica y demuestra lo romántica que es con el cantante. ¡vivan los novios!