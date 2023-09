Sin pena, Kimberly, la más Preciosa dice que mantiene a su prometido

En una transmisión en vivo en sus redes sociales, la influencer de las Perdidas, conocida como Kimberly, la más Preciosa, volvió a recibir críticas por parte de los internautas ahora que volvió con su novio y que anunció que su boda seguirá en puerta.

Los seguidores de Kimberly se quejan de que supuestamente Oscar Barajas solo la quiere por su dinero, y específicamente un usuario dijo que sus amigas y ella tenían pareja solo porque los mantenían, así que ella respondió tranquila y honesta.

“Pues sí, sí lo mantengo, porque es parte de mi vida, y es parte de mi familia; y el día que tú tengas, Bruno, a tu futura esposa, o no sé qué seas, y si no lo haces de corazón, pues mejor no lo hagas. Ese consejo sí te doy y el día que lo hagas, hazlo de corazón, de voluntad y sin decirlo porque mira Bruno, la vida da muchas vueltas, uno nunca sabe. El día que tú llegues a ocupar algo, la gente va a estar contigo. Tú nunca digas nada, nunca critiques a nadie, hazlo y hasta ahí”, dijo.

La amiga de Wendy Guevara explicó también que no ve ningún problema en mantener a su pareja porque su relación se ha basado en la reciprocidad y que siempre que tiene buenas rachas económicas, las aprovecha para apoyar a sus seres queridos, incluyendo a su pareja.

“Quizás ahorita yo estoy arriba, mañana puedo estar abajo; quizás ahorita yo lo estoy apoyando, otros días él me ha apoyado. Que obviamente no te puedo decir mi vida privada muy a fondo ¿Cuándo va y cobra? ¿Qué va y me compra? ¿Qué va y me surte? No, Bruno, así que no te equivoques, no empieces”, indicó.

La pareja ha enfrentado críticas en su relación / Instagram: @oscar_bajaras00 / @kimberly_lamaspreciosa

Finalmente, Kimberly abordó el tema central en donde también involucraban a sus amigas y dijo que esa idea que tienen los seguidores de las Perdidas y su clan de amigos sobre que las chicas trans mantienen a sus parejas está equivocada porque todo se basa en el amor, la comprensión y el apoyo mutuo.