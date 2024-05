¡Sin rencores! Anahí le manda mensaje a exmanager de RBD con el que hubo problemas en su reciente gira

Guillermo Rosas, exmanager de RBD, está en una auditoría respecto a manejos que hizo en torno a la agrupación en su más reciente gira de despedida del ‘Soy rebelde tour’.

En un principio se supo que Rosas había vendido costosos NFTs con supuestos beneficios para los fans, pero no hubo tales. Además, recientemente se dio a conocer en ‘Ventaneando’ que el exmanager habría hecho los tratos para la gira en Latinoamérica. Sin embargo, actualmente los integrantes de RBD aparentemente no han visto ni un peso de ese trabajo luego de casi seis meses de haber concluido el tour.

No obstante que Anahí y los miembros de RBD confiaban en Guillermo y por eso esta gira se hizo bajo su representación, se llevaron una gran decepción cuando empezaron a ver que no todo era color de rosa y llamaron a una auditoría.

Puedes ver: JLo causa polémica con su rostro en la MET Gala ¿ya envejeció?

RBD resultó defraudado por su exmanager, Guillermo Rosas / Instagram / TVNotas

Anahí envía mensaje a Guillermo Rosas, su exmanager, en su cumpleaños; le desea lo mejor

En medio de este escándalo, Anahí le mandó un mensaje por su cumpleaños a quien fuera su manager y dejó claro que no guarda ningún rencor hacia él y aunque le dolió su traición, le desea lo mejor.

“En mi libro de vida no hay espacio para el rencor. Guardo recuerdos felices y olvido rápido los que pudieron lastimar. La vida es tan corta, estamos de paso… El tiempo me ha hecho entenderlo y desde ahí agradecer todo. Hasta lo no tan bonito. Un corazón libre no guarda equipaje. Feliz cumpleaños. Te deseo paz amor y salud siempre, Guillermo Rosas”, escribió la integrante de RBD.

Mira: Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y ‘el Estaca’ ofrecen disculpa pública a Lucerito por sus comentarios

Anahí no guarda rencor contra su exmanager que supuestamente le robó a RBD / Instagram

Por supuesto, este mensaje generó controversia entre los fans de la agrupación. Algunos comentaron que los demás integrantes de la agrupación podrían no haber dejado los rencores atrás. En cambio, los fans de Anahí admiraron y aplaudieron el mensaje de la cantante en donde dice que no guarda sentimientos negativos sobre Guillermo, en quien había depositado su confianza y terminó lastimada por él. “Una de las razones por las que te amo, es por el corazoncito hermoso que tienes, Anahí”, escribieron los fans.

Checa: ¿Telemundo y Univision se pelearían por tener en sus filas a esta integrante de La casa de los famosos?