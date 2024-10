Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray esperan su primer bebé, ¡muestra su baby bump!

La tarde de este domingo 27 de octubre, la pareja formada por Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convertirán en padres por primera vez juntos. El anuncio lo realizaron a través de un video muy a su estilo en sus cuentas de Instagram, donde compartieron su alegría y la decisión de embarcarse en esta nueva aventura familiar, como describieron.

En el video, los conductores expresaron de manera seria haciendo creer que se separarían: “Hola a todos, hay algo que queremos comunicarles. Sabíamos que una relación como la nuestra implicaba muchos retos por muchos motivos y diferencialidades en el contexto de vida de cada uno. Hay muchísimo amor entre nosotros y habrá momentos que atesoraremos toda la vida, pero esta etapa fue una luna de miel”.

Ya haciendo una referencia a que seguirían juntos pero en un nuevo escalón, indicaron: “Después de casi seis años juntos y luego de meditarlo profundamente, hemos decidido que como nuestro amor ha superado todos los retos, vamos a complicarnos la vida un poquito más”. Posteriormente, se pusieron gorras con las leyendas “dad” y “mom” (papá y mamá), confirmando la feliz noticia: “Por eso les anunciamos que vamos a ser papás”, dijeron con alegría.

Checa: Hija de Erik Rubín reacciona a rumores de boda con Mónica Noguera

Sofía Rivera Torres muestra su pancita de embarazo

El video también muestra momentos significativos de su viaje hacia la paternidad, incluyendo la prueba de embarazo positiva y las reacciones de Eduardo al enterarse de la noticia, así como sus visitas al ginecólogo y su pancita de embarazo conocida como baby bump.

Recordemos que los famosos, que se casaron hace un año en una celebración soñada en Mérida, Yucatán, había estado esperando este momento desde que se unieron por el civil durante la pandemia en 2020. Eduardo, de 55 años, ya es padre de una adolescente de su matrimonio anterior, pero había manifestado su deseo de tener un hijo con Sofía, mencionando que “el tiempo pasa y no me estoy haciendo más joven, me urge”.

Sofía, por su parte, ha expresado que ser madre siempre ha sido uno de sus principales objetivos en la vida, pero su carga de trabajo no se lo permitía. Sin embargo, su relación con la hija de Eduardo es cercana, asumiendo un papel materno tras el fallecimiento de Mónica Abin, la primera esposa de Eduardo.

Mira: Reemplazan a conductora de Sale el sol por integrante de De primera mano

Así mostró su pancita de embarazo / Instagram

El embarazo de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray

La noticia ya había sido filtrada hace unos días por Ana María Alvarado en su canal de YouTube donde dijo: “Se dice, se rumora que Sofía Rivera Torres ya está embarazada. ¡Felicidades, qué buena noticia!”.

En su momento la pareja no salió a admitir ni a desmentir nada, por lo que no pasó mucho tiempo para que salieran a decir que esperan su primer hijo juntos.

La relación de Sofía y Eduardo al principio fue comentada por la diferencia de edad de 23 años entre ambos. Sin embargo, la pareja siempre ha defendido que la edad nunca ha sido un obstáculo para su relación.

Puedes ver: Boda de Daniela Luján: El vestido, famosos invitados y todo lo que pasó en la fiesta