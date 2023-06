Survivor México: Bibiana Caloca opinó de la nominación directa de Jessica Farjat: “la gente falsa, solita se descubre”

Bibiana Caloca mencionó que siempre supo que su compañera, Jessica Farjat, la iba a nominar en algún momento.

Luego de haber iniciado la nueva temporada de Survivor México de TV Azteca, han surgido varios acontecimientos en tan poco tiempo y uno de ellos fue la semana pasada, cuando Jero Palazuelos se convirtió en el primer participante del reality en abandonar la competencia, pero lo hizo debido a que tuvo una fuerte lesión que le impidió continuar en la competencia.

El pasado domingo 28 de mayo, se dio a conocer a la primera expulsada de la temporada, Bibiana Caloca, quien compitió contra Marina Flores y Keving Palacios, y ella argumentó que su salida se debió a un esguince de tobillo

“No sentí tristeza, yo salí contenta, ya que tuve la oportunidad de realizarme como persona, porque vencí miedos...y al final ya no pude dar el rendimiento que yo hubiera querido, porque tengo un esguince en el tobillo izquierdo y los talones los tenía pelados por estar siempre en el agua, pero fue la mejor experiencia de mi vida”, dijo.

Bibiana Caloca habló de su salida de Survivor México / Instagram: @soybca

Además, Caloca nos comentó que el juego de eliminación fue el indicado, sin embargo, llegó un momento en el que se confió al ver a sus compañeros perder: “ese juego para mí fue el indicado, a mí me encantan las medidas y considero que el equilibrio me faltó un poco, pero los tiempos de Dios son perfectos y lo que pasamos es para un aprendizaje...y yo creo que llegó un momento donde pensé que iba a ganar, pero luego me confié de que todos estaban perdiendo y lo comencé a hacer más lento”.

Por otra parte, la ex participante reveló su sentir por haber sido nominada de forma directa por su compañera, Jessica Farjat: “no entendí cómo fue que me mandó a eliminación directa, siendo del mismo género, pero después pensé en que cada uno tiene diferente manera de pensar, yo no hubiera hecho eso, pero sí me lo esperaba de ella, por cómo se desenvolvió en la competencia y el tiempo me dará la razón de quién es quién allá adentro...la gente falsa, solita se descubre”.

Finalmente, Bibiana Caloca nos compartió su forma de pensar, sobre la estrategia que está usando Aarón Albores El Capitán en el juego: “se me hace una persona estratega, viene de estar en televisión, pero se enfoca bastante en el juego, pero también se debería enfocar en hacer equipo y también hay que motivar y ser empáticos, su método para mí no es líder. Hay que saber ser líder, pero en el tema de la competencia, es un buen jugador”, finalizó.