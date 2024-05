Survivor México: Ella fue la primera eliminada antes de llegar a fusión

Las sorpresas nunca acaban en Survivor México y este lunes 6 de mayo, durante la celebración de la fusión, Carlos Guerrero, mejor conocido como ‘Warrior’, anunció que las reglas siempre cambian en el reality show y esta no fue la excepción.

El primer anuncio fue quién ganaba el collar de inmunidad para así no correr peligro durante la primera semana de fusión. Antes, los equipos de Jaguares y Halcones tuvieron que elegir un miembro de su equipo que no participaría, por lo que Janette y Bengi no pudieron disputar por este collar.

Antes de llegar a fusión fue eliminado un sobreviviente / Instagram: @survivormx

Sin embargo, Warrior, antes de comenzar la prueba, les entregó dos papiros, los cuales tienen pistas para encontrar un tótem oculto en el refugio y utilizarlo en el momento adecuado.

En esta ocasión de la prueba, se trataba de ir cortando algunos lazos en los cuales se encontraban los supervivientes, pero solo quedaron Gaby, Lobo y Rasta. A pesar de que todos pusieron su gran esfuerzo en ganar este collar individual de Survivor, fue Rasta quien lo logró, asegurando así estar a salvo una semana más en el reality.

Warrior anuncia que habrá un eliminado previo a la fusión.

Antes de empezar la cena de fusión, Warrior les hizo un anuncio a los sobrevivientes presentes, asegurando que uno de los participantes no llegaría a la fusión y tendría que luchar por estar en esta nueva etapa.

“Nadie dijo que sería sencillo y desde el día uno se les advirtió que era un Survivor México más poderoso, más agresivo, más salvaje, más fuerte y creo que lo están sintiendo ya en carne propia, tanto es así que esta noche habrá una sorpresa”. Warrior

Warrior les pidió a Jaguares y Halcones escribir en una hoja el nombre del sobreviviente que querían que se enfrentara a un desafío de eliminación, por lo que después de las nominaciones, las elegidas fueron Janette y Lizbeth Rodríguez.

En esta ocasión, tanto Halcones como Jaguares pudieron ver esta competencia mientras disfrutaban de una rica cena.

Janette y Lizbeth tuvieron que competir y la prueba consistía en realizar un rompecabezas de serpiente; la primera que lograra terminarlo llegaría a la fusión. Tras una fuerte competencia, quien resultó eliminada fue Lizbeth Rodríguez, quien se quedó muy cerca de ganar los 2 millones de pesos.

