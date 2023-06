Survivor México: Nahomi Mejía abre su corazón respecto transición a mujer: “El proceso no termina”

A los 18 años se vino a México y tiempo después participó en Miss Trans, representando a México en este certamen de belleza en 2019.

Nahomi Mejía es maquillista profesional, diseñadora de imagen, modelo y exreina de belleza trans, que ha llevado un largo camino para ser hoy, a sus 35 años, una mujer hecha y derecha, si bien no nació biológicamente siéndolo. Ahora ha tomado notoriedad al ser la primera participante transexual en Survivor.

Platicamos con la costarricense de esta historia y de el proceso para su transición:

-Nahomi, qué gusto platicar contigo; ¿dónde naciste?

“Nací en Heredia, Costa Rica, toda mi infancia estuve allá y parte de mi adolescencia, unos años en Panamá, y a los 18 me mudé a Cuernavaca, Morelos, acá en México”.

-Platícanos de tu niñez...

“Mi infancia estuvo muy bonita... mi papá y mi mamá llevan más de treinta y cinco años de casados, son de los matrimonios tradicionales. Somos cinco hermanos, soy la de en medio, todos biológicamente hombres”.

-¿Cómo empezaste a sentirte distinta a lo que tu cuerpo biológico era?

“Desde que desperté a la vida, sabía que algo no andaba bien en mí; a los 5, 6 años empecé a ir al kínder y nada más quería estar con las mujeres, me sentía más a gusto. Fui un niño muy afeminado desde que tengo uso de razón”.

Nahomi Mejía supo desde los 5 años que quería ser niña / Luis Marín

-¿Cómo lo enfrentaste?

“Fue muy fuerte; era el kínder y me acuerdo perfectamente, estábamos jugando a la casita y ya sabes, todos con los roles de: ‘Yo soy la mamá’, ‘Yo el papá’, y yo: ‘¡Yo soy la tía!’, y todos así de: ‘¿Cómo?’, ‘No, Dany (ese es mi nombre biológico), tú eres hombre’, y yo: ‘No, yo soy mujer’, ahí empezó ese conflicto”.

-¿Y en qué momento hablaste con tus papás?

“Cuando estaba en el kínder, comencé a decirle a mi mamá que por qué yo no era niña; y en la primaria le dije que me gustaban los niños, y ella siempre evadía el tema”.

-¿Pero cuándo empiezas a vestirte ya como mujer?

“Mi estilo siempre fue muy andrógino, siempre escogía rosa, caricaturas de niña, hasta los 15 años; siempre fui muy flaquita, nunca fui grotesca, se me facilitó el tema de la ropa. Cuando me vine a México, dejé crecer mi cabello, siempre ha sido rizado, entonces ya me decían ‘señorita’”.

-Tus papás, ¿cómo lo tomaron?

“Son personas muy cerradas y no lo iban a entender, dejé de visitar a la familia y empecé a ser más solitaria. Cuando comencé a decirle a mis papás que estaba en un proceso, le costó un poco más a mi mamá, sentía miedo al rechazo, a que me trataran mal”.

Nahomi Mejía nos confesó que su estilo era muy andrógino / Luis Marín

-¿Y qué hiciste entonces?

“Empecé a leer cosas y encontré la palabra ‘transexualidad’, y a los 15 decidí cambiarme de país para poder hacer mi proceso sola, no quería que nadie de mi familia sufriera”.

-¿Cuál fue el primer proceso que atravesaste?

“Lo hice sin autorización de mis padres y hasta la fecha, nunca hemos hablado de eso. Tenía 15 años cuando empecé a tomar estrógenos sin receta, quería bloquear la testosterona, no deseaba perder mis rasgos, ni que me creciera vello, pero estuvo mal porque engordé muchísimo. Después fui con un doctor y me canalizó con un endocrinólogo, y me dijo que debía tener la autorización de mis padres, así que esperé a cumplir 17, me vine a México y descubrí que aquí tenía toda la libertad, había clínicas especializadas y yo ya tenía 18”.

-¿Qué pasó después aquí en México?

“Empecé a ir a una clínica especial y tuve ayuda psicológica. Una mujer transexual debe tomar estrógenos de por vida, aunque ya se haya hecho la reasignación de sexo, y bajé la testosterona, porque si quieres tener rasgos femeninos, los estrógenos te ayudan”.

-¿Cuándo te hiciste la cirugía de reasignación de sexo?

“Me hice la castración a los 19, ya no quería tener un órgano que no me identificara; luego me sometí a la reasignación de sexo aquí en la Ciudad de México y después vino la modelación de cuerpo”.

Nahomi Mejía asegura que continúa su proceso de ser mujer en lo psicológico / Luis Marín

-¿Cómo fue el cambio de apariencia?

“He tenido tres cirugías de implantes de senos, tengo implante de glúteos e inyección de grasa para moldear las caderas, porque los hombres no tienen caderas; y gracias a Dios y a la genética de mis padres, en la cara solamente me hice una rinoplastia”.

-¿Y cómo fue el proceso físico y psicológico?

“El proceso no termina con la vaginoplastía, abarca como dos años y medio que tienes que seguir con medidas y es un tratamiento que sigue psicológicamente, estéticamente requerí de otras cirugías; incluso para la primera vez que tienes relaciones sexuales, porque no estás acostumbrada”.

-Económicamente, ¿cómo le hiciste?

“Yo tenía mis ahorros, y cuando tuve la cantidad suficiente, lo hice. Los doctores fueron muy profesionales y hasta la fecha no he tenido ningún problema”.

-Ahora tienes tu lugar...

“Yo quería implementar que soy diferente y estar en una sociedad normal. Mis hermanos se casaron, empezaron a tener hijas en su mayoría, y yo decía: ‘Yo quiero ser ese gran ejemplo para mis sobrinas’, y a pesar de que soy una tía diferente, me ven como admirable y dicen: ‘Yo quiero maquillarme o vestirme como mi tía’, entonces estoy haciendo bien el trabajo. Empecé a trabajar en televisoras, a maquillar, ya no me cuestionaban como la mujer transexual, sino por el talento que yo tenía y eso me empezó a abrir el camino a lo que soy ahorita”.

Nahomi Mejía asegura que admira a todas las mujeres / Luis Marín

-¿Cómo experimentas la parte del amor?

“Soy una mujer transexual heterosexual, me encantan los hombres heterosexuales, pero a veces ellos entran en conflicto, porque obviamente se sienten atraídos, pero con el tema de la sociedad se sienten confundidos. He tenido dos novios, con uno duré siete años, y con otro tres, fueron parejas formales, porque me gusta todo apegado a la realidad, no me gusta que me escondan, no le hago daño a nadie”.

-¿Qué crees que les atrae de ti?

“Soy supertransparente y de eso se enamoran, de mi esencia; antes de la pandemia terminé mi última relación y por ahora me siento muy a gusto sola, tengo más libertad, viajo más y eso me agrada”.

-¿En algún momento te atrajeron las mujeres?

“No, desde que tengo uso de razón me sentí mujer y nunca me gustaron las mujeres, siempre me gustaron los hombres... me encanta la masculinidad, lo varonil”.

-Cuando sales de Survivor, empiezas a ver redes sociales y el hate, ¿te dolió esa parte?

“Sí me dolió bastante, porque no es que nunca me haya sentido discriminada, pero cuando salí de Survivor, jamás pensé que fuera tan poco querida, creo que la sociedad no está preparada para ver competir mujeres trans con mujeres biológicas”.

Nahomi Mejía actualmente se encuentra participando en la 4 temporada de Survivor México / Luis Marín

-¿Qué te dicen? ¿Qué es lo que te duele?

“No me duele que me digan ‘Nahombre’, me da risa, pero a veces me hacen comentarios con mucho odio; fue como un remolino de emociones, porque vi que fui querida, odiada, y querida, y trato de explicar en mis redes que era un juego y buscar sobrevivir”.

-Me comentas que también has sufrido amenazas de muerte...

“Claro; de hecho, a mi mamá le da mucho miedo que yo me exponga, porque me gusta ir al súper de compras, a los mercadillos, y ya no es lo mismo, ya no sé con qué intención se acerca la gente. Sí he recibido amenazas de muerte en redes sociales”.

-¿Qué te dicen?

“Que por no ser una mujer biológica, no merezco estar en este mundo, y por pasarme de la raya con las mujeres de Survivor, que no fue así. También sufrí mucho, competí con hombres, ellos querían ganarme y me lastimaban más, no se medían, pero eso la gente no lo vio. Pero ha bajado un poco ese odio; ahora subo un post y los comentarios son más positivos, creo que la gente está empezando a ver a Nahomi desde otro punto, es lo que estoy trabajando ahorita y debo de construir... sé que hay que seguir, porque esto no acaba”.

-¿Has vivido mucha discriminación?

“Creo que he sido una mujer transexual muy afortunada, pienso que me he desenvuelto en una sociedad como más apegada a la realidad y pues las críticas no me afectan”.

-¿En algún momento sufriste alguna agresión física?

“Sí, no me he llevado tantas buenas experiencias en lugares gays. En una ocasión llegué a un antro gay en Morelos y había un grupito de transexuales y me agredieron, no sé por qué; fue hace unos cinco años y desde ahí, los lugares que frecuenta la comunidad, no son como mi hit”.

Nahomi Mejía nos abrió su corazón / Luis Marín

-¿Qué opinas de que muchas de las detractoras de las mujeres trans, son precisamente mujeres?

“Nunca podría criticar a una mujer, para mí es un símbolo y un modelo a seguir; respeto el género, porque es lo que quiero ser, y sí, la mayoría del hate es de mujeres biológicas y personas de la comunidad gay, me sorprendió mucho eso, aunque yo nunca me he sentido identificada con la comunidad”.

-¿Por qué no te identificas con la comunidad LGBTTIQ+?

“No me identifico, porque es un ambiente muy pesado para mí, que estoy acostumbrada a vivir en un ambiente heterosexual. Cuando he intentado entrar, como al Miss Trans, fue muy chocante para mí, pues no estaba acostumbrada a vivir con tantas transexuales, ni a convivir con tanta comunidad gay, y a pesar de que tengo un círculo de amigos gay en Morelos, las experiencias que he tenido en discos gays son muy feas, no es una comunidad que te abrace”.

-¿En algún momento te gustaría casarteo adoptar?

“Dos años atrás lo pensaba, ahorita no. Mi plan era formar una familia, adoptar; ahora quiero dedicarme más a mi familia, a mis padres y a mis proyectos de vida”, finalizó.