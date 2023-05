Survivor México: Participante confiesa que perdió un bebé y a unos días de eso, entró al reality

El participante de Survivor México confesó que perdió un bebé junto a su esposa

En la primer semana de Survivor México, los participantes ya están abriendo su corazón para contar el motivo que los hace estar en el reality en donde renuncian a sus comodidades para sobrevivir en la naturaleza.

Algunos de los participantes de esta cuarta temporada, son personas que ya estuvieron en temporadas pasadas, tal es el caso de Pablo, quien no solo fue parte de la segunda temporada, sino también se coronó como el ganador del reality por los votos de la gente.

A su regreso a la competencia, Pablo no ha tenido la misma actitud con la que sus fans lo han conocido y destapó las razones por las que se ha replanteado el estar en Survivor México en esta ocasión.

Fue en el capítulo del miércoles, cuando Pablo confesó con mucha tristeza que está viviendo un duro momento junto a su esposa, pues sufrieron la pérdida de un bebé.

“No creo que haya cómo comparar el sufrimiento de una persona con mi situación estando acá; extraño mucho a mi familia. Sufrir y extrañar, no saber cómo se siente mi esposa en estos momentos de sufrimiento para ella porque la dejé recién diagnosticado el aborto, con mucho dolor y pues es día cuatro, no sé cuántos días vamos a estar acá”, confesó desesperado y triste.

Sin embargo, Pablo mostró su valentía y fortaleza al decir que continuará en el juego, aunque sí aclaró que no tiene ninguna presión por haber sido el ganador de la segunda temporada y en el momento que sienta que ya no puede más, abandonará o simplemente su rendimiento bajará y eventualmente saldría de la competencia, “vamos a estar acá hasta que se pueda, y si de repente ya no puedo por lo que sea, también es válido”.

Instagram: @survivormx / Instagram

Los seguidores del reality le expresaron sus sentimientos ante esta pérdida y comentaron, “qué dolor tan fuerte, pobre Pablo y claro que para la esposa debe ser difícil, pero verlo en esta aventura la distraerá a ella también, todo va a estar bien, ojalá ganes de nuevo”, “ánimo Pablito”, “todo el amor y las mejores vibras para él y su esposa”, “ánimo Pablo, tú puedes, pase lo que pase eres un campeón”.

Luego de esto, la esposa de Pablo compartió una serie de mensajes en donde cuenta este triste momento de sus vidas, mismo que se encuentra pasando acompañada de su primer hijo con el exparticipante de MasterChef.

“A pesar de no tener la oportunidad de conocerte, te amamos mucho. Hasta siempre, nos veremos en otra vida”, escribió la esposa de Pablo para el bebé que perdieron.