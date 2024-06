Susana Zabaleta disfruta de su romance con Ricardo Pérez, pese a las críticas: “Es un tesoro”

Sin duda alguna, el noviazgo de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. Los famosos se conocieron en el reality ‘Divina comida’, donde desarrollaron una química inigualable.

Pese a que ambos se han mostrado muy felices y enamorados, no han evitado las criticas por su romance, principalmente debido a la gran diferencia de edad, pues el cómico es 30 años menor que ella.

A sabiendas de la polémica que ha generado su relación, Susana Zabaleta se pronuncia y asegura estar muy contenta a lado del también influencer.

Susana Zabaleta habla de su relación con Ricardo Pérez

En un encuentro reciente con la prensa, la actriz de 59 años aseguró que no le molestan las burlas o malos comentarios sobre su relación, pues no vive para “complacer a la gente”.

“Imagínate si me molestaran. No es agradable estar complaciendo a la gente. Lo que importa es proteger algo tan valioso. Creo que es lindo que nos llamen ‘Ricaleta’, está bonito, y también es bonito llevarnos bien” Susana Zabaleta

Asimismo, confesó que ambos han acordado ser “discretos” y no compartir mucho sobre su noviazgo en redes, pues cree que una relación se “desgasta” cuando la presumes mucho.

“Yo creo que, si se habla mucho, se desgastan las cosas. Uno de repente pone cosas en redes porque estás muy emocionada, pero lo hemos querido llevar así como más entre nosotros. Para que dure”, indicó.

Para finalizar, señaló que, en ocasiones, las personas creen que, conforme pasa el tiempo, se pierde la oportunidad de amar, cuando no es así: “Es bonito demostrarle al mundo que puedes seguir enamorándote sin importar la edad”, concluyó.

¿Qué ha dicho Ricardo Pérez sobre su relación?

Si bien Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, no se ha pronunciado directamente sobre su romance con Susana Zabaleta, en lo poco que llega a compartir en sus redes sociales se ha mostrado muy contento con su noviazgo.

En su momento, el comediante describió a Susana como una “persona sumamente inteligente, talentosa, interesante, es alguien con quien me podría sentar a aplicar horas y se me pasan como si fueran segundos”.

Al igual de la actriz, aseguró que no le interesa las críticas por la diferencia de edad: “De repente es molesto que tanta gente le quiera rascar o etiquetar algo que yo no acostumbro a hacer público. Sé que hay muchos influencers que pueden estar 12 horas en vivo contándoles toda su vida a la gente, pero eso a mí no me atrae en lo absoluto”, dijo.

