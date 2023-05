Susana Zabaleta seduce en el Lunario con Un poco de Broadway e invitados de lujo

El público ovacionó el ensamble de Susana con sus estrellas invitadas; en julio Zabaleta regresa a este recinto, con música regional.

Susana Zabaleta presentó un show de puro talento en el Lunario del Auditorio Nacional. Con su conocido estilo para decir las cosas sin tapujos, dio la bienvenida al público a las 9 de la noche, luciendo su espectacular figura en un vestido negro con transparencias y plumas.

Un poco de Broadway, es el segundo de una serie de conciertos de Zabaleta en el Lunario para celebrar su presencia de 20 años en este escenario.

La cantante inició el show con el tema La Tirana acompañada de su banda que ha estado con ella durante años, bajo la dirección de Marco Morel.

Susana Zabaleta subió al escenario y abrió su show con La Tirana. / Liliana Carpio

Recordó a Armando Manzanero con el tema que cantaban a dúo: Contigo Aprendí y el romanticismo continuó con temas como: Mensajes en el mar, Traguito, y sus sencillos más recientes: No te pude retener y Mi Amante Amigo. Mala y Kumbala fueron también parte del repertorio de 20 temas que incluyó en su presentación.

El bloque Un poco de Broadway, inició con Cabaret. Y comenzó la aparición de sus invitados de lujo. Fela Domínguez fue la primera, interpretando magistralmente She used to be mine del musical Waitress; la segunda invitada de la noche, Regina Voce, imponente interpretó I dreamed a dream de la obra de Los Miserables, mientras que el tercer invitado de la noche, Federico Di Lorenzo, recreó a Judas Escariote a través de Heaven on their minds del clásico de ópera rock Jesucristo Superestrella de Andrew Lloyd Webber.

Fela Domínguez interpretó She used to be mine del musical Waitress. / Liliana Carpio

Uno de los momentos inolvidables de la noche fue cuando los cuatro virtuosos hicieron un ensamble del tema Tiempos de amor de Rent.

El cierre de la noche, llegó con los temas: Unusual way, del musical Nine y Lo hice por amor de Chorus Line.

Susana Zabaleta subió al escenario con grandes invitados y ofreció un concierto de lujo a sus fans en el Lunario. / Liliana Carpio

Para concluir, Susana apareció nuevamente en el escenario para cantar de Cabaret: Maybe this time, Se nos rompió el amor y Dos días en la vida.

Entre los invitados de lujo al show estuvieron: Morris Gilbert, Shanik Berman, Sophie Alexander, Diego del Río y sus hijos.

Por cierto, Susana agradeció a Morris el apoyo que está dando a su hija en teatro, mientras que Fela y Regina también le agradecieron las oportunidades que les ha dado y han cambiado sus vidas para bien.

El próximo concierto de Susana en el Lunario será el 27 de julio, donde habrá música regional y también contará con invitados especiales de este género.