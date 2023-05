Sylvia Pasquel admite que se “arrepiente” de haber sido madre joven: “cometí más errores”

A lo largo de su vida, Sylvia Pasquel tuvo dos hijas; Stephanie Salas y la fallecida Viridiana Margarita Frade Banquells.

Recientemente, Sylvia Pasquel abrió su corazón y reconoció que se arrepiente de haber sido madre a tan corta edad, pues cree que pudo haber hecho un mejor trabajo con su hija, si hubiera tenido una mayor madurez.

Durante un encuentro con la prensa en un evento dedicado a las mamás, la famosa actriz señaló que su corta edad la hizo cometer muchos errores con sus hijas; Stephanie Salas y la fallecida Viridiana Margarita Frade Banquells.

“Quizá de haber sido mamá tan joven porque, pues, obviamente, cometí más errores que si hubiera tenido madurez (en su momento) ¿No?”, explico.

A pesar de todo, admitió que haber sido mamá tan joven tiene “sus ventajas”, entre las que se incluyen crecer “a la par” de su hija y nietos.

Sylvia Pasquel cree que su inexperiencia no le permitió hacer un mejor trabajo como madre. / Facebook: Sylvia Pasquel

“Bueno, digamos que tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas son que puedes crecer, estar joven, a la par de tu hija y nietos, pero, por el otro lado, igual la inexperiencia te hace cometer un chorro de errores”, indicó.

Como se mencionó anteriormente, Sylvia Pasquel tuvo dos hijas a lo largo de su vida; Stephanie y la fallecida Viridiana, quienes nacieron cuando la actriz tenía 20 y 35 años, respectivamente.

Sylvia Pasquel cuenta que no irá al concierto de Luis Miguel

En otros temas, Sylvia Pasquel fue cuestionada sobre si asistirá a algunas de las presentaciones de Luis Miguel, papá de su nieta Michelle Salas, en CDMX.

“Nunca he ido a un concierto, ni iré. No me metan en esos pleitos, hablemos de otras cosas, no sé, pero bueno”, concluyó.

Sylvia Pasquel afirma que no le interesa ir a un concierto de Luis Miguel. / Facebook: Sylvia Pasquel

Sylvia Pasquel vivió la peor tragedia como madre

En 1985, Sylvia Pasquel dio a luz a su segunda hija, Viridiana Margarita Frade, a quien le puso ese nombre en honor a su hermana fallecida Viridiana Alatriste. Tan solo dos años después del nacimiento de la pequeña, falleció a causa de un accidente doméstico.

Para la actriz, no existen palabras para describir la pérdida de un hijo y, en una ocasión, externó que lo más cercano que ha encontrado en el diccionario es el concepto “huérfana de hija”.

La hija de Sylvia Pasquel falleció en 1987, luego de que cayera en la piscina de su casa. / Archivo TVNotas

