Thalí García reitera denuncia contra ‘La casa de los famosos': “Me dr0garon, ¡Pude haber muerto!”

Thalí García revela que querían inventarle una historia de amor con Lupillo Rivera y que, al no seguir el juego, le fue muy mal.

“Tras mi salida de LCDLF me mandaron a dar entrevistas para seguirme exponiendo con el tema de Lupillo. A lo mejor mis declaraciones los incomodaron, pues el 8 de marzo me cancelaron la gala. Me da tristeza que Telemundo, después de que fue mi casa por 13 años, me haya ignorado, cancelado y vetado. Me llegó una notificación de cancelación contractual, demanda y multa millonaria. Me pareció el mayor arrebato y burla”. Thalí García

“Me trataron de loca, diciéndome que el formato no era así. Yo tengo bien desarrollada la intuición y comencé a darme cuenta de que la narrativa del show se estaba desvirtuando y que se estaba enfocando en esta supuesta relación extramarital de Lupillo y yo”, agregó.

Cortesía de la artista

Thalí García “Respeto a Lupillo y a su familia, pero yo soy una mujer casada que ama su matrimonio y a sus hijos. Acepté entrar por necesidad obligada. La empresa le quitó el trabajo a mi marido días antes y aceptar era mi única opción”.

Agrega: “No se me hace justo que me hagan quedar mal ante todos, cuando todo fue planeado por la empresa”.

Cortesía de la artista

Te pude interesar Pati Chapoy apoya a Thalí García ante engaños de Telemundo: “¿Por qué le venden el alma al diablo?”

¿Drograron a Thalí García en ‘La casa de los famosos’?

“Un día, varios de La casa estábamos con tos y gripa, y yo avisé a la producción que tengo una enfermedad autoinmune, y puedo terminar en el hospital por una tos mal tratada. Esa misma tarde vi a la doctora y le compartí que Lupillo me había dado un antialérgico. Ellos me dieron un vasito con dos pastillas más y me las tomé para no hacer pleito”, comentó.

“Cuando regresé a la suite, empecé a ver doble, tenía un sueño terrible. Me reía sin sentido y Lupillo me dijo: ‘¿Estás bien? Te siento como borracha o drogada. ¿Quieres que te ayude a vomitar?’. La verdad es que no le di mucha importancia, pero yo no supe qué fue lo que tomé esa noche”. Thalí García

Cortesía de la artista

No te pierdas: La casa de los famosos: Thalí García, Niurka y otros que han acusado al reality de engaños y maltratos

“De Lupillo, lo que puedo decir es que lo admiro mucho y lo quiero como amigo. Me gusta pensar que él me quiere como amiga. No sé si le gusté o se llegó a confundir. Si querían hacer una telenovela adentro, me hubieran avisado para echarle ganas a mi actuación”, comentó.

“Jugaron con las tomas de las cámaras para que pareciera que había cosas. Bajé de la suite y entré al confesionario. Le pedí a ‘Lupe’ que se quedara conmigo para que le dejara claro a mi marido que no había nada entre nosotros y la Jefa no lo dejó. Por eso decidí escaparme”.

“Mi marido me conoce. Sabe con quién se casó y tenemos ocho años de matrimonio”.

Cortesía de la artista

Thalí García denunció a Telemundo

Durante un live en redes, Thalí aseguró que la producción de LCDLF la drogó durante su estancia, y en exclusiva, confiesa que estuvo a punto de perder la vida.

“Ellos me hicieron la invitación a tomar ansiolíticos. Nos llamaban todas las noches y nos daban bromazepam. El envase venía con mi nombre, como en el psiquiátrico. Un día me dieron otra más, que no supe qué era”. Thalí García

“Yo tengo resistencia a la insulina y una enfermedad autoinmune que me afecta el cortisol. Todos los días, en ayunas, tengo que tomar una pastilla para regular los niveles de azúcar en sangre. Eso estaba en el contrato, pero les valió”, agregó.

Cortesía de la artista

Mira: Mhoni Vidente hace fuerte revelación de Thalí García por su escándalo con Telemundo

“Un día, tras varias horas sin comer, se me bajó el azúcar y me desmayé en el vestidor. Clovis y Lupillo me llevaron al confesionario. Me recostaron en el sillón. Estaba desmayada. Entró la paramédica aterrada y gritaba que le llevaran azúcar. Me pusieron dos geles de azúcar debajo de la lengua”, comentó.

Thalí García “Me abrían los ojos. Me pedían que no me durmiera. Me pincharon dos veces el dedo para medir el azúcar. Soy prediabética y me pudo haber dado hipoglucemia. Me pude haber muerto”.

“Cuando dicen que tienes un coma diabético, todas las hormonas suben y bajan. Cuando tienes un pico de cortisol, después viene una bajada, me pudo haber dado un paro cardíaco. Después de media hora me dejaron ir”, comentó.

Pero eso no fue todo: “Llevaba diez días con mi período de menstruación. Jamás me había ocurrido. Un día les dije que requería atención médica. Esperaba que, después de estos sucesos, me revisara un doctor. Llegué a decirle a la producción que me tenían secuestrada. Me cambiaba el tampón cada treinta minutos. Salí pesando 46 kilos. Entré pesando 53 kilos y medio”.

Cortesía de la artista

Por esta razón denunció: “Había quedado con la producción en que ya no iba a haber ningún tipo de penalización, porque querían seguir contando con mis servicios para las galas, y todo lo cambiaron a su antojo. Por eso decidí hacer la denuncia pública”.

“Solo diré una cosa: las leyes de Florida son claras en términos de acoso laboral, o seguimos con nuestra relación contractual o me liquidan mi contrato, pero no pienso pagar unamulta millonaria por ir a gritar a la casa. Tengo pruebas de todo. ¿Quieren que lleguemos a las últimas consecuencias?” Thalí García

“Me siento utilizada, timada, humillada, exhibida, difamada, amenazada, y todo a su conveniencia”.

Esposo de Thalí García le muestra su apoyo en redes sociales / Instagram

¿Qué opina de Alfredo Adame?

Sobre Alfredo Adame dijo: “Todos tenemos lados brillantes y oscuros. Para mí, él necesita mucho amor y ayuda profesional. Es una de las personas más cultas que conozco. Lo veo solitario, triste. Se hace el fuerte. No hay padres que odien a sus hijos y viceversa. Ese hombre debe de estar sufriendo mucho. Le dije: ‘Te deseo que puedas recuperar a tu familia’. Ojalá que tome terapia y se rehabilite. Ha dicho cosas que me indignan; pero yo tengo un papá con frontodemencia y no puedo conversar con él desde hace seis años, porque no sabe ni quién es. Lo que daría por tener a mi padre”, finalizó.

Alfredo Adame dice que nunca rechazó a su hijo por sus preferencias / Facebook: Alfredo Adame/Sebastián Adame/ Twitter: Sebastián Adame/ Instagram: Siéntese quién pueda

La médico cirujana, María Guadalupe Alvarado Rivera, nos habla de los malestares de Thalí

“El bromazepam pertenece al grupo de benzodiazepinas. Se debe administrar en dosis bajas para aliviar la tensión psíquica, ansiedad y nerviosismo. En dosis altas es un sedante muscular. No puede darse a pacientes alérgicos, enfermos del hígado o con problemas cardíacos. Se debe dar únicamente con el consentimiento por escrito del paciente. Este ansiolítico causa adicción. Puede ocasionar paros respiratorios o colapsos. Sobre el sangrado, si no fue tratado, pudo tener consecuencias en útero. La pérdida de sangre puede ocasionar la muerte”, finalizó.