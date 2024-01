Toño Mauri vuelve a alertar con su estado de salud; asegura su situación “es delicada siempre”

A tres años de su doble trasplante de pulmón por la Covid-19, Toño Mauri enfrenta nuevas complicaciones de salud debido a una bacteria de nombre Mycobacterium abscessus que adquirió por el agua contaminada.

Al respecto, hace unos días en TVNotas platicamos con el querido actor, quien ha tenido que suspender el tratamiento médico, ya que le causó reacción.

Así inicia el año: “Estoy bien, gracias. Ahorita tuvieron que parar el tratamiento que me habían mandado, porque me estaba dando muchas reacciones y lo tuvimos que parar. Entonces, me voy a tener que dar una checadita a ver cómo va todo y van a cambiar el medicamento. A ver qué tal”.

Pese a su difícil situación, Mauri externó su optimismo y ganas de vivir no decaen: “Sí, gracias a que mi familia está conmigo. Estoy con mi esposa (Carla Alemán, con quien lleva 30 años de casado) quien me pone el medicamento. Me cuida. Me apapacha y está supervisando que todo esté bien”.

Toño Mauri nos revela en exclusiva como va su tratamiento

Toño Mauri vuelve a externar la situación delicada que vive día a día tras su doble trasplante de pulmón

Tras dar detalles de su estado de salud, Toño Mauri volvió a externar para Venga la alegría su preocupación ante lo que vive día a día después de doble trasplante de pulmón. Aunque su vida cambió, radicalmente luego de esta cirugía, sí dejó claro que está consciente de que su situación ahora se tornó aún más delicada debido a la bacteria que adquirió.

“He tenido cosas maravillosas en estos tres años en mi vida, de mi nueva vida. He encontrado el sentido de otras cosas. He valorado más muchas cosas que antes no me daba cuenta. Yo estoy consciente que mi situación es delicada siempre. No puede ser como era antes por una situación muy complicada”. Toño Mauri

Toño Mauri.

Explicó que le tuvieron que poner un catéter que va directo al corazón, para que pueda entrar un antibiótico que necesita. Además, tuvo tratamiento de vaporizaciones. Sin embargo, manifestó que es una situación muy incómoda, ya que le generó ansiedad.

Toño Mauri “Me tuvieron que poner un catéter que tengo aquí, que va directo al corazón para poder un antibiótico que me lo pone Carla, mi esposa; luego antibiótico tomado y después unas vaporizaciones, que me tengo que poder dos al día”.

Concluyó: “Me daba mucho dolor de cabeza. Me mareaba. Es una sensación muy incómoda. Sientes eso, como que no estás a gusto. Me daba un poco de ansiedad, también en las noches. Entonces, hay que atacarla de esa forma, con ese tipo de antibióticos”.

Toño recibía llamadas intimidades que lo pusieron en alerta.

¿Qué es la bacteria Mycobacterium abscessus?

De acuerdo con el libro Infecciones cutáneas y de partes blandas por micobacterias no tuberculosas, la Mycobacterium abscessus es una micobacteria de crecimiento rápido, contaminante común del agua.

Estas bacterias producen cuadros clínicos muy variados, como compromiso pulmonar, linfático, sistémico y cutáneo, y dentro de este último el Mycobacterium abscessus produce lesiones como pápulas, pústulas, abscesos y nódulos cutáneos.