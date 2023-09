Tunden a Rocío Banquells por extraño comportamiento en el escenario, hasta le cambió la letra a la canción

Durante las Fiestas Patrias, Rocío Banquells ofreció un concierto en Michoacán, pero recientemente se viralizó un video en el que se escucha a la cantante un poco “extraña”.

De esta manera, Rocío Banquells tiene impresionados a los internautas que han podido ver el video en redes sociales, del concierto donde hubo varias anomalías y en el que hasta confundió la letra a las canciones que hizo famosas Vicente Fernández, ‘El rey’ y ‘Volver, volver’.

El video también dejó en evidencia que Rocío no solo no pudo cantar, sino que con sus extraños comportamientos y comentarios, hizo pensar a los internautas que incluso pudo haberse encontrado en estado inconveniente, desatando críticas en redes sociales.

Algunos asistentes consideraron que la cantante decía cosas sin sentido y que en esta ocasión le había faltado el respeto al público que muy entusiasmado esperaba cantar con ella, pero la hermana de Sylvia Pasquel simplemente cortaba las canciones y mezclaba las letras, confundiendo a todos.

Esto provocó que el público harto del comportamiento, comenzara a chiflarle y ella molesta pidió que no lo hicieran y si lo hacían, lo hicieran en otro tono (haciéndole un halago).

Rocío confundió la letra de grandes temas y el público no se lo perdonó / Instagram

Hasta ahora la cantante no ha explicado por qué se comportó de esa forma, pero en redes han dejado comentarios como: “A lo mejor se tomó alguna pastilla para la depresión o ansiedad y eso la hizo delirar un poco, pobrecita ella es de las mejores voces”, “Qué triste verte así”, “Siempre me gustó mucho pero aquí sí le faltó mucho al respeto a su público. Terrible”, mientras que otros no pudieron evitar tomar con humor y naturalidad, la inocente confusión entre los grandes temas que trataba de interpretar.