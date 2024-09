¿Victoria Ruffo competirá con Eugenio Derbez con nuevo reality? Esto revela la actriz

La controversia sobre la apariencia de la hija de José Eduardo Derbez parece estar resuelta, con Victoria Ruffo declaró que la pequeña se asemeja cada vez más a ella en lugar de a Eugenio Derbez.

En una reciente aparición en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Victoria afirmó:

“Bueno, mira, yo considero que José Eduardo ya se parece a mí. Entonces esta niña está igualita a mi hijo. Entonces quiere decir que ya los Derbez no tanto. O sea, más bien Ruffo”. Victoria Ruffo

Victoria Ruffo es muy unida a su hijo José Eduardo / Instagram: @victoriaruffo

Cuando los reporteros le mencionaron que la niña podría parecerse más a ella, Victoria confirmó: “Sí, ¿verdad?, yo también digo lo mismo”.

Respecto a las insinuaciones de que la niña lleva el ADN de los Derbez, Victoria no se mostró preocupada:

Eugenio Derbez acudió con su familia a la premier de la tercera temporada de ‘De viaje con los Derbez’ / Instagram: @ederbez

“Ay no, pues tiene que tener, pues su papá es Eugenio. Bueno, su abuelo es Eugenio. Entonces, imagínate, tiene que tener de los dos”. Victoria Ruffo

En cuanto a su relación con Eugenio, Victoria comentó que no sintió la necesidad de felicitarlo por su reciente cumpleaños: “No creo que le urja que lo felicite yo, ¿verdad?”, dijo con una sonrisa.

Victoria Ruffo habla de cena navideña con los Derbez

Durante una conversación sobre las festividades navideñas, Victoria expresó su preocupación por la calidad de la comida en la casa de los Derbez.

“Es lo que te iba a decir ahorita. Depende del menú, porque ellos cocinan muy feo. Entonces yo opino que yo debo de llevar la cena, porque en mi casa se hace bacalao, romeritos. No, hacemos lasaña de chicharrón, lentejas, comemos lentejas porque dicen que es para la lana. Entonces una cucharadita de lentejas nos cae bastante bien. Entonces allá no sé, creo que hacen, no sé, no me gusta”.

Victoria Ruffo aceptaría ir a De Viaje con los Derbez / Instagram: @victoriaruffo @alexrosaldo

¿Victoria Ruffo le hará competencia a Eugenio Derbez?

La gran sorpresa llegó cuando Victoria reveló su próximo proyecto en respuesta a si participaría en el reality De viaje con los Derbez. Con tono de broma, anunció que mejor lanzará su propio show, que seguro superaría al de Eugenio.

“Yo sé que daría mucho contenido, pero no se los voy a dar. Yo voy a hacer mi propio reality se llamará los Rufos”, adelantó. Victoria añadió que su nuevo programa será una competencia seria para el de su exmarido: “Directa sí, pero va a estar mejor porque somos más simpáticos acá de este lado”, concluyó.

