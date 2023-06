Victoria Ruffo le advierte a José Eduardo que ella no está para cuidar nietos: “ya será bronca de ellos”

La novia de José Eduardo le mandó una indirecta por medio de TikTok a la actriz sobre si ya desea convertirse en abuela.

En la plena víspera del Día de las Madres, Victoria Ruffo dio detalles sobre si le gustaría convertirse en abuela pronto, esto frente a las cámaras de Ventanenado.

Y es que recientemente la Paola Dalay, novia de José Eduardo, bromeó en TikTok al respecto, cuestionando a Ruffo sobre si deseaba flores para el 10 de mayo o mejor un nieto.

Pese a que José Eduardo hace poco admitió que aún no es momento de tener un hijo, porque considera que su novia es demasiado joven, la actriz dio su punto de vista al respecto:

“Ahorita también le digo, yo creo que ellos tienen que vivir su vida y en el momento que decidan tener hijos, pues, ahora sí que es bronca de ellos, no es mía”, comentó.

Aunado a eso, explicó que ellos cuentan con su aprobación en todo momento: “ellos cuentan con mi bendición, yo por eso digo tengan a sus hijos y ahí cuídenlos ustedes”.

Victoria y José Eduardo llevan una relación muy sólida, la cual es permite entenderse de gran manera / Instagram: @victoriaruffo

Con respecto a si les ayudaría a cuidarlos, indicó que en realidad ella ya cumplió con esa labor como madre:

“Yo porque, no, no, no, no yo con mis hijos ya tuve”, externó.

Dalay bromeó en TikTok recientemente con convertir a Victoria en abuela / Instagram: jose_eduardo92

Asimismo, recordó como es que su padre agradecía que un niño rompiera en llanto: “mi papito que en paz descanse decía: ‘a mí me encanta cuando lloran los niños, porque luego, luego vienen las mamás y se los llevan’”, explicó.

José Eduardo ha afirmado que en este momento no ha pensando en convertir a Victoria en abuela / Instagram: jose_eduardo92

Por otra parte, admitió que para sobrellevar la perdida de su madre usa la terapia ocupacional: “creo sinceramente que la terapia, el platicar con otras personas, el oír que otras personas han tenido sus problemas o también pasan por algo triste o algo malo, también te alivia un poco”.



