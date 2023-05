Violeta Isfel preparó emotiva sorpresa a Maribel Guardia a su regreso a la obra Lagunilla Mi Barrio

El público ovacionó a Maribel Guardia por su gran fortaleza al regresar al escenario, luego del fallecimiento de su único hijo, Julián Figueroa.

Violeta Isfel ha demostrado que su cariño por Maribel Guardia es incomparable, pues la actriz le propinó una gran sorpresa a su colega, quien sigue pasando un momento muy difícil, tras perder a su único hijo, Julián Figueroa.

Mucho se habló de la gran ausencia de Guardia en la obra ‘Lagunilla Mi Barrio’, donde interpreta a ‘Doña Lancha’, aspecto por el cual fue arduamente esperado su regreso a escena; sin embargo, todo era incierto.

Fue hasta el pasado 21 de abril que Maribel regresó al escenario de la obra que produce Alejandro Gou en el Centro Cultural Teatro 2, lugar donde la histrionisa fue tremendamente ovacionada por todo el público, tras demostrar ardua fortaleza después del repentino fallecimiento de su hijo, aspecto por el cual rompió en llanto.

Maribel Guardia recibió el cariño de su público en su regreso a ‘Lagunilla, mi barrio’. / Instagram: @elgordoylaflaca

Pero eso no fue todo, ya que Violeta, al reconocer la gran mujer que es su compañera, le preparó un bonito detalle, dándole la bienvenida al teatro, adornando su camerino con diversas flores, así como una cajita llena de chocolates.

La actriz adornó todo el camerino de su compañera y externó lo especial que es para ella una persona como Maribel Guardia. / TikTok: @letyloya48

Previo a esta situación, Isfel externó lo mucho que admira a Maribel Guardia, puesto que consideró, entre lágrimas, que pese a la adversidad sigue cumpliendo con lo que más le apasiona, la actuación.

Así fue el momento:

“Qué difícil, no sé, es como abrazarla con cada chocolate que se pueda comer, no quería llorar. El escenario es muy sagrado… Son mujeres con fortalezas tan grandes que me dan ganas de abrazarlas muchísimo, pero puedes abrazar de muchas formas, con dulces o físicamente o un detalle”, dijo.

Así lo dijo:

Y agregó: “Yo espero que con este detallito ella se sienta muy amada, eso es lo que yo quiero, que se sienta muy amada, porque de verdad la adoro, es una mujer excepcional, me ha ayudado mucho… Le tengo un cariño muy especial”.

Hasta el momento no se reveló la reacción de la actriz; sin embargo, usuarios aseguran que fue una gran sorpresa.