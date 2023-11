Viuda de Andrés García muestra los destrozos que dejó el huracán Otis en la casa del actor

A dos semanas de que el huracán Otis impactara en la costa de Guerrero, Margarita Portillo, viuda de Andrés García, comparte cómo quedó la casa del actor en Acapulco a causa de los fuertes vientos del fenómeno natural.

Recordemos que el intérprete de Pedro Navajas y su ahora viuda vivieron por muchos años en ‘El Paraíso’, propiedad ubicada a orillas de la playa en Pie de la Cuesta, en el Puerto de Acapulco, zona que quedó sumamente afectada por el Huracán.

A través de un video en el canal de YouTube del fallecido histrión, Margarita comenzó mostrando el estado actual de las dos cabañas que construyó su esposo. En dichas imágenes, se puede ver varias palmeras caídas y mucha arena alrededor de las construcciones.

“No sé cuando pueda hacerles llegar estas imágenes. He estado documentando todos los días desde el mar. No he podido hacérselas llegar (el material) al ingeniero que se encarga de lo de las redes sociales de Andrés”, explicó.

En las fotos compartidas, también se observa que los muebles, incluida la cama del actor, tinacos, vidrios y hasta las puertas de los baños quedaron completamente desplazados: “Vino mi hermano Armando y su familia a ayudarme, para ver cómo está Paraíso. Agradezco que este lugar no haya sido saqueado. Lo respetaron”, indicó entre lágrimas.

Tras mostrar los destrozos en la casa de Andrés García, Margarita aprovechó para pedir a las autoridades pertinentes que se enfoquen más en Pie de la Cuesta y no solo en la zona turística del Hotel Princess.

“Hablan solamente de Punta Diamante, del Hotel Princess, pero nadie habla de la devastación que ha sucedido en Pie de la Cuesta y todas estas comunidades. Aquí hay mucho trabajo que hacer, mucho dinero qué invertir. Estamos viviendo con una gran zozobra. El lugar está devastado” Margarita Portillo

Famosos se solidarizan con Acapulco

Durante la madrugada del 25 de octubre, el huracán Otis impactó en la costa de Guerrero. De acuerdo con los informes oficiales, este fenómeno natural fue de fase 5 y ha sido catalogado como el huracán más fuerte que se haya vivido en México.

A raíz de los fuertes vientos, Acapulco se vio fuertemente afectado y las autoridades continúan trabajando para restablecer los servicios de energía, así como ayudar a los cientos de damnificados que dejó este incidente.

Por ello, diversas celebridades han sumado esfuerzos para llevar ayuda a aquel lugar. Un ejemplo de ello fue el propio Luis Miguel, quien, a través de Banorte, donó 10 millones de pesos para apoyar a todos aquellos que fueron víctimas del huracán, lo que fue correspondido por la institución que duplicó el monto.

Luis Miguel donó mucho dinero para la reconstrucción de Acapulco

