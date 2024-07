Wendy Guevara habla sobre Paola Suárez y su polémica por supuesto novio menor que ella: “Uno nunca sabe”

En los últimos días, Paola Suárez ha estado en polémica por su supuesto novio menor que ella. Todo comenzó cuando la integrante de ‘Las Perdidas’ compartió una foto con un joven recién graduado en sus redes sociales.

Diversos internautas aseguraron que el muchacho, identificado solo como Carlos, era mucho menot que Paola y hasta dijeron que la influencer estaría cometiendo un d3l¡to al estar con él.

Si bien Paola y el chico salieron a aclarar en una transmisión en vivo que solo eran amigos y hasta demostraron que él es mayor de edad, las criticas continuaron, principalmente después de que se viralizara un video en el que ella admitía que sentía atracción por personas más jóvenes que ella.

Ante esto, la creadora de contenido reconoció que sí sale con hombres más jóvenes, pero siempre se asegura que sean mayores de edad. También expresó su molestia ante las críticas por haber asistido a una graduación.

“Jamás vuelvo a ir a una graduación, comadres. En serio se los juro. Jamás vuelvo a ser madrina de nada porque nombre trágame tierra, nunca me habían tirado tanto hate”. Paola Suárez

Pese a su explicación, la polémica no ha hecho más que crecer en redes sociales. Si bien algunos no han dudado en defenderla, otros sostienen que está mintiendo y su video solo es una forma de “ocultar su gusto...”

Wendy Guevara reacciona a la polémica de Paola Suárez

A través de una transmisión en redes sociales, la ganadora de ‘La casa de los famosos México’ aseguró no saber nada sobre la vida de Paola, pues últimamente han estado muy distanciadas.

“No he platicado con ella. Hemos hablado muy poquito. A mí no me cuenta sus cosas. No me cuenta nada de eso. Entonces, ni yo le cuento, ni ella me cuenta. Antes, cuando estábamos juntas, nos veíamos a diario, sí me contaba”, indicó.

También dejó en claro que no quería verse involucrada en esta controversia, pues realmente “uno nunca sabe” la realidad de las cosas.

“Uno está en su derecho de réplica y decir lo que uno quiera. Yo creo que una se debe a las redes, pero también están para que uno pueda hablar, pero a la gente nada más le gusta decir, juzgar, pero, si les contestas, uy, ya eres una p3rr4. Yo prefiero quedarme con poca gente, pero a gusto. Pacificadora” Wendy Guevara

Aunque Wendy sostuvo que no quiere meterse en escándalos ajenos, muchos usuarios no han dudado en criticar su postura y afirmar que solo está “solapando” a su amiga.

“Claro que lo sabe, pero se solapan todas”, “No le incumbe porque también tiene cola que le pisen”, “Qué raro, siempre comenta y ahora se calla”, “Pero si siempre se cuentan todo”, “Algo ocultan”, señalaron algunos internautas.

Hasta el momento, ni Wendy Guevara o Paola Suárez se han vuelto a pronunciar sobre este asunto o las críticas que han recibido en internet.

