Wendy Guevara responde al papá de Agustín Fernández; ¿realmente “traicionó” al modelo?

Hace algunos días, Agustín Fernández, quien está participando en ‘La casa de los famosos México’, recibió un mensaje de su padre, Marcelo ‘el Viejón’ Fernández, el cual causó mucho revuelo en redes sociales.

Lo que debió ser un momento emotivo, se volvió sumamente controversial después de que don Marcelo le dijera al modelo que sus amigos “lo habían traicionado”, pero que no se preocupara, pues aún existía gente que lo quería mucho.

“Te dejaron solo. No estás solo. Voy a ir a México. Voy a estar con vos, pronto. No te voy a dejar solo... Pudiste, guerrero, solo, sin ropa. No necesitás ropa, porque sos el mejor, el más lindo. Te amo. Tenés muchísimos amigos que te aman. Si yo estuviera ahí, la ropa no te faltara. Te traicionaron. Te jugaron feo”, dijo.

Si bien no mencionó nombres, para los internautas fue claro que se refería a Wendy Guevara y Nicola Porcella, quienes han sido sumamente criticados por supuestamente no mandarle ropa a Agustín para las galas.

Wendy Guevara reacciona a lo dicho por el papá de Agustín Fernández sobre la ropa

En un reciente encuentro con la prensa, Wendy Guevara señaló que, en cuanto Agustín salga de la casa, tanto ella como Nicola Porcella hablarán seriamente con él, pues debe hacerse “responsable” de ciertas declaraciones que dio a lo largo del show.

“No sabemos si salga este domingo, la verdad. No estoy segura, pero ya se hablará con él. Cada quién es responsable de su propia boca. Nadie es víctima de nadie. Ya estamos grandecitos”, sostuvo.

Asimismo, reveló que el papá de Agustín le reclamó al mánager del modelo por, presuntamente, haberse “quedado” con el dinero que le dieron para comprarle ropa.

Wendy Guevara “Le dice ‘Agustín te dejó mucho dinero’. A nosotros no nos dejó nada, a la agencia no le dejó nada. Él dejó un dinero guardado en la casa que nunca pidió que se tocara y nunca pidió que se compraran las cosas. Yo cuando entré a LCDLFMX, yo hice mi maleta con muchos vestidos y también dejé dinero por cualquier cosa que se ocupara”.

Para finalizar, reveló que la agencia se está haciendo responsable de los gastos de Agustín, a pesar de que solo entró a la compañía gracias a Nicola Porcella: “Entró por Nicola y todo eso”, concluyó.

¿Qué ha pasado con el tema de la ropa de Agustín?

A lo largo de su estancia en el reality, Agustín Fernández se ha quejado de que nadie le ha mandado ropa, teniendo que recurrir a Gala o Arath de la Torre para que le presten prendas para la gala.

En respuesta a esto, Wendy, Nicola y hasta la misma agencia del argentino han dicho que si le mandan ropa, pese a que no dejó dinero destinado para eso. Sin embargo, él rechaza lo que le envían debido a que “no le gusta”.

