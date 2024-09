Wendy Guevara no acepta las disculpas de Sian Chiong: “Vale más cuando te nace de corazón”

Sian Chiong se convirtió en el octavo eliminado de ‘La casa de los famosos México’. Si bien uno de sus objetivos al participar en el reality era ganar el cariño del público, ciertas actitudes y comentarios polémicos lo volvieron uno de los participantes más controversiales.

Uno de sus escándalos más sonados fue cuando habría hablado mal de Wendy Guevara, ganadora de la primera edición del concurso. Durante una conversación con Ricardo Peralta, el cubano expresó estar muy contento de convivir con una persona de la comunidad LGBTQ+ que sí es “estudiada”.

“Tú sí tienes cultura, sabes varios idiomas, has viajado. Es bueno hablar contigo”, expresó. Para muchos, esta declaración fue interpretada como una crítica indirecta en contra de Wendy.

Incluso, la propia Guevara se dijo muy molesta por los comentarios de Sian y aseguró que, una vez fuera del show, lo confrontaría.

“El chico viene de otro lugar a conseguir trabajo aquí y todo, pero deberías de informarte a dónde te vas a ir a vivir y qué tipo de personas son con las que vas a trabajar. El día que salga y me lo dejen en la gala de Ceci y Mau voy a decirle: ‘aquí estoy para que me digas en la cara yo qué te debo a ti’”. Wendy Guevara

Wendy Guevara revela que Sian le ofreció una disculpa

En una reciente transmisión en vivo para redes sociales, Wendy Guevara reveló que Sian Chiong ya se había comunicado para disculparse.

“Les voy a contar, me mandó un mensaje ahora Julio Camejo pasándome a Sian. Entonces me mandó el video y Sian me dice que disculpas, que no quiso ofenderme”. Wendy Guevara

En una transmisión en vivo de Instagram, Wendy Guevara reveló que Julio Camejo hizo videollamada con ella al finalizar la gala y la contactó con Sian Chong, en donde este le pidió disculpas por haber hablado mal de ella en la casa 😳👀#LaCasaDeLosFamososMx #LCDFMX2 pic.twitter.com/MiRGNoAG8t — Alicia Miranda (@AliciaBM147) September 17, 2024

Wendy Guevara rechaza la disculpa de Sian Chiong

Aunque en su transmisión no habló mucho sobre el mensaje del cubano, Wendy aprovechó un reciente encuentro con los medios para dejar en claro que no perdonaba a Sian por sus palabras, pues no cree que su disculpa no fue “verdadera”.

Wendy Guevara “Yo creo que vale más cuando te nace a ti, que tú lo hagas de corazón, a que te lo diga otra persona u otra persona te aliente y te diga ‘pídele perdón y la invitas a cenar’. Es como si te dieran una patada y después te dijeran ‘sóbate tú solo’”.

Incluso, bromeó diciendo que, si lo invitaba a cenar para limar asperezas, él sería capaz de “escupirle” la comida.

Para finalizar, dejó en claro que no le guarda ningún tipo de rencor, pero que se siente un poco molesta por la forma en la que se expresó de ella, principalmente cuando no se conocen en persona.

