Wendy Guevara tendrá una cita romántica con famoso conductor de Televisa ¡Coquetean en redes sociales!

Wendy Guevara aseguró que siempre hubo mucha química entre ambos.

Wendy Guevara siempre ha sido muy clara con los hombres que le gustan y durante su estancia en La casa de los famosos México dejó ver una fuerte atracción por un conductor de televisión que le parecía muy atractivo.

Tras salir del reality show, la Perdida invitó a Diego de Erice a salir, completamente en vivo, y sin tapujos en el ritmo programa especial de la casa.

“A Diego no le voy a decir nada, porque quiero una cita con él. Y a la que soporte, y ni modérrimo”, dijo la ganadora.

Diego de Erice celebró su cumpleaños en compañía de los habitantes / Vix

En ese momento el conductor no respondió nada al respecto y solo sonrió. Tiempo después retomó el tema y aseguró que si Nicola Porcella autorizaba esta cita, él gustoso lo haría.

Nicola respondió: “Que llegue a las 10 pm a la casa, por fas, Diego”. A lo que el también actor volvió a contestar: “Ya se armó”.

El actor Diego Erice aseguró que nominará a alguien del programa Hoy para que entre a La Casa de los Famoso México. / Facebook: Diego de Erice

Debido a varios asuntos de trabajo Wendy no había podido responderle a Diego hasta ahora. A través de un ‘en vivo’ la influencer retomó el tema.

“La cita, Diego. La cita. Yo fui la que primero te invité, Dieguito. Tú eres bien quién sabe cómo, qué feos modos. Y el Nico no, el Nico ¿qué? El Nico no dice nada. El Nico andaba con una brasileña y quién sabe con qué tantas mujeres. Dieguito, cuando quieras, tú sabes, Tú sabes, Dieguito, que yo estoy cacheteando las banquetas por ti”, admitió Wendy.

Tras estas declaraciones Diego no perdió el tiempo y reaccionó a las palabras de Guevara: “Wendy, estás alterando mi paz en domingo, cacheteando las banquetas”.

Agregó: “A ver, Wendy, vamos a aclarar algo, yo no soy feo de mis modos. Evidentemente, durante la temporada yo no podía hacer evidente esta tensión que hay entre nosotros dos, o sea, tenía que disimular muchísimo. Qué feo que seas así. Tú estás jugando a mostrar desinterés para ver si llamas mi atención. Esa es la peor jugada que hay, Wendy. Ya no nos vamos a hacer. Si Nicola no es obstáculo entre nosotros dos, ¿cuándo el date? A ver, ya fue tu cumpleaños y el mío, ¿Qué nos vamos a regalar?”.

Hasta el momento Wendy no ha dicho nada al respecto. Sin embargo, la cita romántica se podría dar en cualquier día que la Perdida se encuentre en la CDMX.