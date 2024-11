Wendy Guevara tira zarpazo a Eduardo Verástegui y le da contundente consejo

Otro capítulo se cierne en la polémica entre Eduardo Verástegui y Wendy Guevara. Luego de que el actor se refiriera a ella como “un hombre” y hasta asegurara que todos aquellos que la apoyan necesitan “ayuda psiquiátrica”, la influencer le manda un contundente mensaje.

En un reciente encuentro con la prensa, Wendy comenzó a hablar sobre sus aventuras amorosas para después decir que, seguramente, Eduardo se “atacaría” al escuchar estas anécdotas.

“Yo no abro las piernas, ¿verdad? Y que ni me escuche el señor que habló mal de mí, el que dijo que yo era un vato. Que ni escuche el Verástegui que abro las piernas porque le da un infarto y hasta va a ir al Vaticano porque ya ves que se las da de muy golpes de pecho”, señaló.

¿No es el segundo? Hasta donde sé, ese programa lo han ganado puros hombres. https://t.co/CSv0M4eK7Z — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) October 1, 2024

Wendy Guevara le manda consejo a Eduardo Verástegui

La ganadora de ‘La casa de los famosos México’ tachó al también productor de ser un “come santos que ca… diablos” y le recomendó que, en lugar de juzgar a las personas transgéneros, mejor ayudara a las personas vulnerables.

Wendy Guevara “Mejor debería investigar todo lo que pasa por allá (en la iglesia). Eso debería investigas mejor, luchar por los niños, por las personas que son maltratadas, no andar viendo si la jota de acá se cree mujer o la trans de aquí se cree una damita. Mejor ve a ayudar como te encanta ayudar, según”

Wendy Guevara señala que ella sí ha ayudado a personas vulnerables

Durante la conversación, destacó que, tanto ella como sus amigas “del punto”, han ayudado a las personas en situación vulnerable.

“Yo he ido a San Luis Potosí, a una casa de chicas transexuales, donde son personas ya de la tercera edad. Es un comedor y me encanta. Yo esas cosas no las digo porque, he contado, pero a veces dicen ‘no grabes’. Sí grabo es porque quiero que la gente se sume y haga lo mismo”, indicó.

Para finalizar, manifestó que ahora está enfocada en su trabajo y explicó muy brevemente que, tras terminar unos compromisos con Telemundo, verá el tema de su nueva vivienda.

Wendy Guevara posando foto de redes / Facebook: Wendy Guevara

Wendy Guevara se tendría que ir de su hogar por culpa de Agustín Fernández

Hace unos días, una fuente anónima contó en exclusiva para TVNotas que Wendy pensaba quedarse en el apartamento que compartía con Agustín Fernández y Nicola Porcella. Sin embargo, el argentino se negó a irse, por lo que ella tomó la decisión de mudarse.

“Ella ya también decidió salirse. Pensaba quedarse en la casa y le dijo a Agustín que él se fuera, pues tampoco le gusta su ahora cercanía con Adrián Marcelo, quien ha atacado a Wendy varias veces. Y resulta que Agustín le dijo que no se quería ir, ¡se negó! Entonces, Wendy ya inició con la búsqueda de otro lugar”, señaló.

De acuerdo con su testimonio, Agustín “se puso en un plan pesado, no bajó de malagradecidos a Wendy y Nicola, cuando no es así, ellos lo apoyaron desde antes que entrara a La casa de los famosos, y aun después de que él ventilara cosas personales de Nicola dentro del reality”.

