Wendy Guevara tuvo cerca a la persona que le disparó a su compañero; cuenta detalles de lo que pasó

Wendy Guevara contó que el sujeto que le disparó a Kevin Kaletry

La noticia de que el influencer Kevin Kaletry perdió la vida tras recibir balazos en plena conferencia de prensa de un nuevo proyecto junto a Wendy Guevara, trascendió la tarde del pasado 4 de mayo.

Desde entonces, ha salido información al respecto como un video del momento exacto en el que sucedió, mientras Wendy estaba en una entrevista para en canal de YouTube, Vaya Vaya.

Es por eso que Wendy habló junto a Oswaldo Sierra sobre todo lo que vivieron la tarde del jueves en la presentación del proyecto, La Escuelita.

Los influencers sorprendieron al revelar que la persona que disparó, estuvo paseándose entre ellos antes de matar a Kevin desde una motocicleta.

“Esa persona pasó al lado de Marlon y de Salma, estaban ellos (parados), Marlon así con la Bebeshita, y yo estaba dentro, a la vuelta en entrevista y él (el sujeto que disparó), esa persona, no sé, pasó al lado, pegado a Salma y ellos nunca (se enteraron). Ella estaba de espaldas y Marlon de lado (y ni en cuenta)”, contó Wendy en un video de YouTube en el canal CHIC TV & MARCEVLOGS.

Entonces Oswaldo Sierra ‘Salmita’, también relató cómo fue que la persona que disparó, pasó momentos antes a su lado, “habíamos llegado demasiado tarde, entonces paso, Marlon se va atrás de mí, pero en medio de Marlon y yo, iba la persona mala. Yo nunca vi caras, nunca vi nada”.

‘Salmita’ continuó relatando, “yo lo único que sentí fue... como un resorte... como un ligazo en la pompa y yo volteo bien enojado pensé que había sido Marlon, pero luego capté el sonido... ya cuando volteo, veo al muchacho tirado”.

Wendy expresa que fue traumante ver a su compañero en el piso y tiene miedo

“Todo fue de repente, muy rápido, el amigo de ‘Vaya Vaya’ que es de MTV de Acapulco Shore, es un periodista y es buena onda, me cae bien, entonces yo llegué y estaba Marlon en la entrada, siempre estuvo en la entrada grabando para su canal y en eso llega Ian (ex Wapayaso), nos encontramos ahí... les digo, ‘ya me voy a meter yo’, pero hagan de cuenta que no es mucha la distancia, es un barandal y entras dos pasos y está toda la gente del hotel y pues todo fue bien rápido”, contó.

Wendy Guevara y Oswaldo Sierra “Salmita” cuenta su versión donde el asesino estaba atrás de ella, entre Marlon y la @bebeshitadany

Cuando estaban dando entrevistas por separado por su proyecto de YouTube #LaEscuelita pic.twitter.com/JW86itL2YQ — Tatiana (@Loquepienso97) May 5, 2023

Wendy continuó comentando que esperaba conocer a Kevin y hablar con él en la conferencia pues no lo había visto en persona, “yo veo así (muy cerca) al muchacho y dije, ‘ahorita lo voy a saludar’ porque yo en realidad no lo conozco, lo conozco de vista porque Marlon me dijo, ‘ah va a estar uno que estaba conmigo en (Amor o Fama, reality de NFT’s), y nos habló para hacer casting y todo’ y como ocupábamos a alguien chacalón... pues el otro productor y Marlon ya habían trabajado con él en ‘Amor o Fama’, entonces dijeron, ‘ah pues sí vente’, estábamos todos ensayando en el Zoom... el chavo bromeaba con todos, te hacía reír, bromeaba, te albureaba, y nosotros nos reíamos mucho, le dije, ‘ay amigo pues ya te voy a conocer allá', después lo veo ahí y digo, ‘ahorita lo saludo’, pero en eso, me ve mi amigo el de ‘Vaya Vaya’... y ahí es cuando pasa”, dijo.

Wendy Guevara estaba en una entrevista cuando comenzaron los disparos / YouTube: Vaya Vaya

La integrante de ‘Las Perdidas’ continuó diciendo que tanto ella como los presentes, tienen miedo por lo que pasó y entró en shock cuando comenzaron las detonaciones y vio a Kevin tirado en el suelo, “les digo la verdad, me siento con miedo, yo sé que no soy la única, todos los influencers que estaban ahí, todos... (estaban asustados) una cosa descabellada, en mi vida había vivido algo así, hermanas yo no supe nada hasta que pasó esto... veo que cae y cuando cae le empieza a salir sangre de su boca y yo dije, '¿qué onda?’, fueron los impactos que sonaron pero nunca me imaginé que fueran balazos... hasta que después reaccionó mi mente y dije, ‘no mam...s’”, explicó.

Wendy también aclaró que pese a el miedo que pueda sentir, no acudirá a tener seguridad personal, luego de esto, “nosotros no tenemos problemas con nadie de verdad, porque me dicen ‘contrata seguridad’, no mam... ni que fuera Thalía... pero bueno hermanas, como les comento, el chavo no sabemos si tenía problemas con alguien o no sé”.

Finalmente, la estrella de internet, mencionó a sus seguidores, “esto es traumante hermanas... me dicen, ‘eres tendencia hermana, qué padre’, no me importa ser tendencia ahorita en nada, aunque no se me hubiera hecho tendencia... pero que no hubiera pasado esa tragedia la verdad”, concluyó.