William Levy: Astrólogo Mario Venucci lanza fuertes predicciones tras su arresto, ¿destino o karma?

El actor cubano William Levy, reconocido por sus papeles en telenovelas como ‘Café con aroma de mujer’, fue arrestado el lunes 14 de abril en Weston, al sur de Florida, tras un altercado en un restaurante que terminó con cargos por alteración del orden público y allanamiento de morada.

El incidente tuvo lugar en el restaurante Baires Grill. Según testigos, Levy habría reaccionado airadamente al recibir una cuenta que, a su juicio, no correspondía con lo consumido. “Consideró que la cantidad era exagerada”, relatan, y afirman que el desacuerdo escaló rápidamente, incluyendo intercambio de palabras subidas de tono con el personal del local.

Algunos incluso aseguran que hubo agresiones físicas. Testigos también sostienen que el actor estaba visiblemente ebrio y que se resistió al arresto.

William Levy sale libre tras pagar fianza de 500 dólares

William Levy, sin embargo, tiene una versión completamente distinta. Tras pasar la noche en prisión y quedar en libertad tras pagar una fianza de 500 dólares, habló con el programa El gordo y La flaca’, donde negó rotundamente los señalamientos.

“No, no, bueno, hay cámaras. Yo todo el tiempo intenté aguantar. Al final, yo fui quien terminó por salir”, declaró. También desmintió que se hubiera ido sin pagar: “Bueno, había que llevarme por alguna razón”, añadió en tono irónico, sugiriendo que el cargo de allanamiento fue un pretexto.

Este nuevo episodio se suma a una serie de conflictos en los que el protagonista de ‘Sortilegio’ y ‘La t empestad’se ha visto envuelto. En el pasado, la policía ha acudido al menos en cuatro ocasiones a la residencia que compartía con su expareja Elizabeth Gutiérrez, por presuntas disputas domésticas.

En una de ellas, ocurrida en abril de 2024, Gutiérrez acusó a Levy de empujar a su hija durante una discusión, hecho que quedó registrado en las cámaras corporales de los agentes que atendieron el llamado.

Mario Vannucci predice el futuro de William Levy

Ante la controversia, muchos seguidores del galán se preguntan qué le deparan los próximos meses. El astrólogo Mario Vannucci compartió su visión en el programa ‘Hoy día’ (Telemundo), asegurando que los astros tienen mucho que decir sobre el presente y futuro de Levy.

“William Levy es Virgo, y en este momento están los nodos lunares del karma justo encima de él. Es decir que él tiene que solucionar algo que viene pasando desde hace mucho tiempo”, explicó.

Vannucci también señaló que el planeta Marte está teniendo una fuerte influencia en su carta astral: “Marte significa policía, significa arresto, significa un problema en la Casa Ocho, que es la casa de los asuntos legales. Pero ahí en la casa de los asuntos legales tiene la rueda de la fortuna y también a Júpiter que es un sanador”.

De ahí que, según el astrólogo, haya podido salir bajo fianza sin mayores complicaciones: “La fianza no es algo tan alto, $500 no es mucho para él pero también su júpiter en géminis me dice que pronto habrá solución”.

Mario Venucci reveló que William tiene su luna en géminis lo que significa que suele ser impulsivo: “Siempre está como con ganas de pelearse con otra gente”

“Le está sucediendo esto porque algo tiene que sanar en su vida”, explicó el astrólogo, quien auguró que el actor tendría que sanar sus presuntas adicciones las cuales podrían afectar su trabajo: "Él tiene que pedir ayuda profesional.

Pero no todo es conflicto en el horizonte de Levy, Vannucci es optimista respecto a lo que viene: “Próximamente, hacia junio, este problema va a estar resuelto, va a tener una solución. Va a llegar a un acuerdo con estas personas”, vaticinó.

