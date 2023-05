Yahir casi pierde la vida ahogado en el mar, intentaba salvar su reloj: “me las vi muy duras”

Yahir La Academia.

El exitoso cantante Yahir compartió antes las cámaras de Ventaneando, una anécdota que casi le cuesta la vida.

Y todo por intentar recuperar un reloj que cayó en el mar de Cortés, el artista se encontraba disfrutando del lugar, cuando su pertenencia cayó al mar, por lo que de inmediato, trazó un plan de rescate que por poco termina en desgracia.

Para su mala suerte, optó por aventurarse de noche en dicho lugar, algo que dificultó las cosas, ello y que no contaba con la presencia de un barco que complicaría todo.

Cabe resaltar que el intérprete de La Locura siempre ha señalado lo mucho que ama su ciudad natal, es decir Sonora, por lo que siempre regresa a su playa de origen, no obstante, en esa ocasión no todo fue tan bueno para él:

“Me metí a bucear de noche y me topé un barco, no podía salir, era un barco muy grande, me metí de noche porque estaba buscando un reloj que se me cayó y no podía salir, estaba en los muelles y buscaba escapes y no podría, tenía que mantener la calma”, relató.

Dejó en claro que la pasó muy mal para poder salir de dicho lugar: “me las vi muy duras”.

El famoso explicó que estuvo alrededor de 20 minutos bajo el mar. / Instagram: @yahirmusic

Asimismo, añadió que esa desesperación lo acompañó durante 20 minutos, tiempo que le tomó salir del mar y volver a la tierra.

De igual manera, comentó que no se atrevió a contarle nada de ello a las personas con las que se encontraba.

Yahir siempre ha pronunciado su amor por su Ciudad natal. / Instagram: @yahirmusic

La buena noticia es que al siguiente día les comentó a sus amigos buzos que perdió su reloj, por lo que ellos buscaron el artefacto, el cual fue encontrado y regresado al cantante.

Yahir al momento se encuentra en diversas producciones musicales a lado del productor Alejandro Gou. / Instagram: @yahirmusic

En la actualidad, Yahir participa en diversos proyectos musicales, tales como: Cumbia Machin Tour, 90’s Pop Tour, Mentiras y Vaselina, por lo que se la pasa viajando de la CDMX a Sonora.