Yahir manda emotivo mensaje de cumpleaños a Tristán; llevan meses sin hablarse

Yahir ha emocionado a las redes sociales con un conmovedor mensaje dedicado a su hijo mayor, Tristán, quien celebró su cumpleaños número 26 en medio de fuertes desafíos personales que tienen que ver con el 4bu50 de sustancias.

A pesar de estos momentos difíciles que ha enfrentado con su hijo, Yahir no dejó pasar desapercibido este importante día y lo celebró con un mensaje lleno de nostalgia y amor, en el que el exintegrante de ‘La academia’ recordó la importancia que Tristán tiene para él, así como la casualidad de que otras personas también importantes para él cumplan años el mismo día.

A través de un mensaje conmovedor y una serie de fotografías, Yahir compartió su felicitación en un día tan especial para Tristán:

“Este día siempre ha sido especial para mí… Ahora un día de nostalgia, de recuerdos…. Mi abuelo estaría cumpliendo 98, mi abuela 92. Tristán hoy está cumpliendo 26 y mis abuelos de casados cumplirían 72 añotes. Siempre están en mis pensamientos, pero hoy ‘ALM’ (a la ma…)”, escribió junto a un corazón.

Por si no lo viste: Yahir se sincera sobre las ad1cci0nes de su hijo Tristán: “No ha tocado fondo”

Tristán y Yahir están distanciados

En los últimos días, Yahir ha dado de qué hablar por abrirse respecto al tema que aqueja a su hijo y que los ha separado: las 4d1cc!ones.

El cantante dijo que tanto él como su mamá han tratado de ayudarlo internándolo en centros de rehabilitación, pero el joven ha recaído, por lo que tomaron la decisión de no apoyarlo más debido a que él no quiere la ayuda que le brindan.

En sus palabras, Yahir expresa su amor incondicional hacia su hijo demostrando que el lazo entre ellos es inquebrantable y por supuesto que le duele no estar junto a él, además de que en redes sociales recibe constantes críticas por “no ayudar” lo suficiente a su hijo. Sin embargo, en el camino que han recorrido juntos, el exacadémico aprendió que no puede ayudarle si él no lo quiere .

Entérate: Tristán responde contundente tras especulaciones por vivir en la calle: “Yo no elegí ser hijo de Yahir”

El cantante publicó esta foto para recordar el cumpleaños de su hijo / Instagram

En contraste, Tristán ha desmentido declaraciones del famoso y asegura que no ha recibido el apoyo que ha solicitado para salir adelante.

Actualmente, el hijo de Yahir promociona una nueva canción y desmintió vivir en un parque. Aunque ha preocupado por su aspecto físico, Tristán ha tratado de sobrevivir gracias a la música y debido a la falta de ingresos, el conductor Javier Ceriani lo expuso diciendo que el joven estaba cobrando por dar entrevistas.

No te pierdas: La academia: Chiquis y Espinoza Paz confirmados como jueces desatan opiniones