Yahir revela que estuvo con una mujer 22 años mayor que él, pero solo fue una aventura

Yahir es un galán que ha conquistado corazones desde que saltó a la fama. El cantante se ha caracterizado por ser uno de los favoritos en el medio artístico por su físico, personalidad y talento.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Yahir habló sobre su vida amorosa y aunque en el pasado tuvo varios romances, actualmente tiene una relación estable y está muy feliz.

Previo a tener esta bonita relación, el cantante tuvo un romance con una mujer mayor que él. Así lo reveló en la conversación con Yordi en su canal de YouTube.

El romance de Yahir con una mujer madura, ¡22 años mayor que él!

Según el mismo cantante, el romance se dio años después de haber salido de ‘La academia’, el reality que lo catapultó a la fama.

El intérprete de ‘Alucinado’ contó que al mismo tiempo que iniciaba su carrera musical estaba en este romance con una mujer que era 22 años mayor que él.

“Cuando tuve 26 anduve con una señora de 48 o 50 años”, dijo, añadiendo que estuvieron juntos por poco tiempo, pero para él fue una experiencia inolvidable. “(Fue) padrísimo. Fue poco tiempo, ¿cómo no va a ser padre?”, agregó.

Yahir sigue levantando suspiros / Instagram: @TrIzzteh y @serGIe.boII

El romance fue secreto y además reveló que no fue algo serio: "(Estuvo) muy padre y nos la pasamos a toda ma… Sí (ya era famoso) todo era por debajo del agua. Muy divertido y respetuoso”, comentó.

En este aspecto, Yahir también dijo que ha sido claro con las mujeres cuando solo tienen algo casual y dijo que en esas ocasiones no se ha enamorado: “Casi siempre que he tenido lo de tirarle la onda a una morra, ser honesto de que va a ser una aventura y nada más. No ha habido enamoramiento cuando he sido claro. Cuando he tomado la decisión de que quiero estar con esta morra, también lo he dicho y he tenido relaciones maravillosas”, finalizó.

