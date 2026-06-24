Yalitza Aparicio: Circula atrevida imagen de la actriz ¡abdomen de acero!
Yalitza Aparicio provoca en redes "envidia de la buena" por enseñar de más su cuerpo. ¿Qué FOTO la llenó de comentarios?
Yalitza Aparicio, La actriz que se llevó una nominación al Óscar por su papel en ‘Roma’, publicó una fotografía que impactó a sus seguidores, quienes la llenaron de halagos, ¡por su abdomen de acero! ¿Qué foto publicó Yaritza que encendió las redes sociales? Aquí te la enseñamos.
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¿Qué fotografía publicó Yalitza Aparicio en 2026 que impactó en redes?
Unas 37 y mil personas mostraron su afecto a la mujer oaxaqueña en una fotografía que publicó la tarde del martes. Anteriormente, Yalitza habría deslumbrado también con un nuevo cambio de look donde le comentaron que era bella.
Ahora vuelve a encender las redes con una fotografía que además de enseñar su corte de pelo, generó una serie de comentarios de admiración y hasta hay quienes ya la quieren ver en ¡películas de acción!
Hay quienes la llamaron “Cuera” y quienes se atrevieron a decirle “sexy”. Los comentarios más destacados de esta fotografía fueron:
- “Está mamadísima.”
- “Y Pum! Revela su participación en Marvel.”
- “Hermosua.”
- “Chulada de Morra.”
- “Toda una belleza mexicana en todo su esplendor.”
- “Cuera.”
- “Envidia de la buena.”
- “Creo que un maquillaje y joyería atrevida se verían muy sexy en ti”
La reveladora fotografía dejó sorprendidos a varios, pues enseña el cuerpo de Yaritza en una transformación física como lo confirma el siguiente comentario:
Mírate, con todo y abdomen ¡Te ves hermosa!
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¿Qué ha hecho Yalitza Aparicio en 2026?
Yalitza hace diversas apariciones públicas como eventos de moda, premiaciones, anuncios de publicidad y con campañas de activismo.
En el día de la tierra, el 22 de abril, fue embajadora de buena voluntad de la UNESCO donde habló sobre seguir movilizando a las comunidades indígenas.
En marzo estuvo en la premiación de ‘El diablo viste a la moda 2' en la casa azul de Frida Kahlo y los premios platino la nominó a mejor interpretación femenina por su papel de Emma en ‘Cometierra. Yalitza Aparicio estuvo en el ‘Sundance festival’ donde impactó con nuevo look.
¿Quién es Yalitza Aparicio?
La actriz que ha participado también en ‘Mujeres asesinas’ proviene de Oaxaca y creció en Tlaxiaco. Yalitza ha comentado anteriormente ser una mujer oaxaqueña orgullosa de su color de piel.
Su carrera despuntó al convertirse en una reconocida representante cultural en el cine y también en eventos de élite, como diferentes galas y alfombras roja. Prueba de ello es su reciente paso por la Met Gala 2025 de Nueva York, donde su presencia no pasó inadvertida.
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