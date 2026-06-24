Yalitza Aparicio: Circula atrevida imagen de la actriz ¡abdomen de acero!

Yalitza Aparicio, La actriz que se llevó una nominación al Óscar por su papel en ‘Roma’, publicó una fotografía que impactó a sus seguidores, quienes la llenaron de halagos, ¡por su abdomen de acero! ¿Qué foto publicó Yaritza que encendió las redes sociales? Aquí te la enseñamos.

A Víctor Prieto lo comparan con Yalitza Aparicio / Francisco Mancera, redes sociales y Mezcalent

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¿Qué fotografía publicó Yalitza Aparicio en 2026 que impactó en redes?

Unas 37 y mil personas mostraron su afecto a la mujer oaxaqueña en una fotografía que publicó la tarde del martes. Anteriormente, Yalitza habría deslumbrado también con un nuevo cambio de look donde le comentaron que era bella.

Ahora vuelve a encender las redes con una fotografía que además de enseñar su corte de pelo, generó una serie de comentarios de admiración y hasta hay quienes ya la quieren ver en ¡películas de acción!

Hay quienes la llamaron “Cuera” y quienes se atrevieron a decirle “sexy”. Los comentarios más destacados de esta fotografía fueron:



“Está mamadísima.”

“Y Pum! Revela su participación en Marvel.”

“Hermosua.”

“Chulada de Morra.”

“Toda una belleza mexicana en todo su esplendor.”

“Cuera.”

“Envidia de la buena.”

“Creo que un maquillaje y joyería atrevida se verían muy sexy en ti”

La reveladora fotografía dejó sorprendidos a varios, pues enseña el cuerpo de Yaritza en una transformación física como lo confirma el siguiente comentario:

Mírate, con todo y abdomen ¡Te ves hermosa!

Yalitza Aparicio en reveladora foto de su abdomen / redes sociales

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¿Qué ha hecho Yalitza Aparicio en 2026?

Yalitza hace diversas apariciones públicas como eventos de moda, premiaciones, anuncios de publicidad y con campañas de activismo.

En el día de la tierra, el 22 de abril, fue embajadora de buena voluntad de la UNESCO donde habló sobre seguir movilizando a las comunidades indígenas.

En marzo estuvo en la premiación de ‘El diablo viste a la moda 2' en la casa azul de Frida Kahlo y los premios platino la nominó a mejor interpretación femenina por su papel de Emma en ‘Cometierra. Yalitza Aparicio estuvo en el ‘Sundance festival’ donde impactó con nuevo look.

Yalitza Aparicio sorprendió a todos con su nuevo look. / Foto: Instagram/@yalitzaapariciomtz.

¿Quién es Yalitza Aparicio?

La actriz que ha participado también en ‘Mujeres asesinas’ proviene de Oaxaca y creció en Tlaxiaco. Yalitza ha comentado anteriormente ser una mujer oaxaqueña orgullosa de su color de piel.

Su carrera despuntó al convertirse en una reconocida representante cultural en el cine y también en eventos de élite, como diferentes galas y alfombras roja. Prueba de ello es su reciente paso por la Met Gala 2025 de Nueva York, donde su presencia no pasó inadvertida.

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