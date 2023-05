Yeri Mua acusa a Fofo Márquez de “echar cosas en las bebidas” de las mujeres

La ‘Bratz Jarocha’ asegura que “nadie” se quiere relacionar con el influencer y lanzó el mensaje en el que expresa que está a la expectativa de que lo encarcelen.

Yeri Mua fue cuestionada por sus seguidores respecto de un video que realizó Fofo Márquez en el que critica y se burla de la influencer. Al respecto, la llamada ‘Bratz Jarocha’ manifestó su descontento sobre dicho video y destapó que, presuntamente, él adultera las bebidas de algunas mujeres.

Asegura la novia de Naim Darrechi que Fofo Márquez “es un fan resentido” porque ni Karely Ruiz y ni ella han querido tener intimidad con él e incluso, hay otras personas que han decidido alejarse de él a causa de su comportamiento.

Y abundó la influencer jarocha diciendo que Márquez “le echa cosas a las bebidas de las mujeres” con tal de que accedan a tener relaciones con él y que, por tal motivo, varios de sus amigos ya no quieren frecuentarlo. Asimismo, la ‘Bratz Jarocha’ espera que esas mujeres denuncien al creador de contenido y lanzó la sentencia: no solo espera que lo descubran y, así como él se ha burlado de ella, ella se burlará de él cuando “lo metan a la cárcel”.

Yeri Mua acusa a Fofo Márquez de adulterar bebidas de mujeres para que accedan a tener relaciones con él / Instagram: @yerimua

HotSpanish le da la razón a Yeri Mua respecto de sus acusaciones a Fofo Márquez

Recientemente, HotSpanish acusó a Fofo Márquez de “falso millonario”, mientras que Márquez hizo un video en el que parodió la supuesta pelea entre Yeri Mua y Naim Darrechi, tachando de falsa su ruptura.

Así acusó Yeri Mua a Fofo Márquez

Respecto de las acusaciones de Yeri Mua en contra de Márquez sobre adulterar las bebidas de mujeres para que accedan a tener relaciones con él, HotSpanish respaldó a la influencer jarocha y reveló que él también tiene conocimiento de esas prácticas de Fofo.

HotSpanish respalda acusaciones de Yeri Mua en contra de Fofo Márquez / Instagram: @hotspanishreal

Si bien, HotSpanish ha sido cuestionado por internautas respecto del porqué no denuncia a Fofo Márquez, sobre ese tema, el creador de retos virales ha dicho que él no puede denunciar porque, incluso, no ha presenciado que Fofo Márquez adultere las bebidas, no obstante, asegura que sí sabe de mujeres que han contactado y encarado a Márquez.

En ese sentido, el creador de retos virales invitó a que realicen las denuncias respectivas las mujeres que han sido víctimas de las supuestas bebidas adulteradas de Fofo Márquez.