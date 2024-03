Yeri MUA se viste de luto tras la repentina muerte del publicista Alfredo Beauregard, pide justicia

Yeri MUA se viste de luto. Hace unas horas se informó que a su amigo Alfredo Beauregard, con quien trabajó en la canción “Chupón”, le arrebataron la vida. El joven tenía 33 años y era creador de contenido. Además, en la comunidad LGBTQ+, era conocido como ‘La Licenciada’.

Cabe señalar que Alfredo fue encontrado sin vida durante las primeras horas del pasado lunes 11 de marzo. Varios medios locales informaron que el joven fue hallado en la colonia Los Laureles, Veracruz.

Además, las autoridades reportaron que el cuerpo de Alfredo presentaba varias lesiones mortales provocadas por un objeto punzocortante. Debido a esta situación, las autoridades ministeriales abrieron una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso.

Luego de darse a conocer la noticia, Yeri MUA compartió algunas historias en su cuenta oficial de Instagram, en las cuales externó su indignación por lo sucedido e hizo un llamado a las autoridades para que se haga justicia. La cantante se dijo dispuesta a colaborar con la policía.

Por otra parte, la influencer dedicó varios mensajes para darle el último adiós a su amigo.

Yeri MUA

“Licenciada, me siento mal por haberme alejado sin dar ninguna explicación, tenías gente a tu alrededor que no te quería como nosotros. Me enoja tanto que te dejaran solo, mereces justicia Alfredo, dondequiera que tu alma esté, espero que estés descansando, gracias por el amor. Aún no lo puedo creer”.