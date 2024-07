Yeri MUA acusa a Bellakath de filtrar un video y ella le responde: “Quieres ser como yo, pero ni ensayando”

Tal parece que la enemistad entre Yeri MUA y Bellakath está muy lejos de terminar. Las cantantes comenzaron una guerra de dimes y diretes en redes sociales, a raíz de la filtración de un video de la veracruzana.

Todo comenzó a partir de que un video destinado para los amigos de Yeri se viralizara en redes sociales. En dicho clip, se le escucha hablando mal de CRY, otro creador de contenido con quien se le relacionó románticamente durante 2023.

“Eviten los ‘ships’, es una pen…Es una pérdida de tiempo y, al final, solo queda mal la mujer. ¿Cómo va a ser mi amigo alguien que me odiaba? Este vato no era mi novio. No era nada. El malo de la historia fue otro”, expresó.

El video se dio a conocer un par de días después de que la influencer y CRY se reencontraran en los premios MIAW 2024, donde, aparentemente, platicaron un poco y estuvieron a punto de abrazarse. Debido a esto, mucha gente la ha criticado severamente y hasta tacharon de “hipócrita” a Yeri MUA.

Se acaban de filtrar nuevos closefriends de Yeri Mua en donde hablaba pestes de Cry. ¿Pues no qué muy amigos? Si hasta lo fue a buscar en los MTV Miaw y lo intentó abrazar. 😭😭✌🏻 pic.twitter.com/StsKEOE62R — Javier 🦊 (@ZYTJavier) July 14, 2024

Yeri MUA cree que Bellakath filtró el video

A través de redes sociales, Yeri MUA sostuvo que no le interesan los señalamientos en su contra y acusó a Bellakath de filtrar el video para hacerla quedar mal. También aclaró que el video se grabó el año pasado.

“Yo digo que ‘la Gata’ ya filtre todo lo que tenga de mí, porque no voy a estar aclarando cosas de hace meses en plena Navidad”, señaló la famosa.

Por si esto fuera poco, también compartió una publicación que afirmaba que ella le había ganado en vistas a Bellakath: “Ducati” (+1M) de @YeriMua es el segundo video musical con más vistas de esta semana por una mexicana superando a “Sandunguea” de Bellakath (250k)”, decía el post.

Yo digo q la gata ya filtre todo lo q tenga de mi por q no voy a estar aclarando cosas de hace meses en plena navidad 🗣️ — tu bratz favorita (@yerimua) July 14, 2024

Bellakath se defiende y arremete contra Yeri MUA

En respuesta, la intérprete de ‘Gatita’ negó las acusaciones de su colega y dejó entrever que tenía material sumamente comprometedor de ella.

“Oye, trompas de Falopio, ya suéltame. ¿Cuál filtrar tus CF? Si yo filtro lo que tengo tuyo, te vas a la ve…Ya cállate el hocico mejor. Una ni te pela. Como la última vez que terminaste diciendo que era la #1 y casi llorabas”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que no le interesa que la supere en vistas, pues sabe que, por más que “ensaye”, jamás podrá igualarla, por lo que le exigió que la dejara de molestar.

“Sí te tengo traumada, ni con tu ‘premio’ estás contenta. Ya sé que quieres ser yo, pero NUNCA, ni ensayando diario tendrás el nivel. Sigue practicando y sácame de tu boca sifiliosa que me he portado amable ignorándote” Bellakath

Hasta el momento, Yeri MUA no se ha pronunciado ante las declaraciones de Bellakath. No obstante, se espera que pronto le responda.

