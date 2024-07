Pepe Aguilar y su hija Ángela reaparecen juntos en medio de la polémica con Nodal ¿limaron asperezas?

En las últimas semanas, Ángela Aguilar ha estado envuelta en controversia por su noviazgo con Christian Nodal. Para muchos, la cantante fue la responsable de la ruptura entre el artista y Cazzu.

Recordemos que la argentina y el interprete de ‘Adiós amor’ anunciaron su separación a mediados de mayo, tras dos años de relación y una hija en común. Tan solo dos semanas después de esto, Nodal y Ángela dieron a conocer su romance.

La rapidez con la que Christian cambió de pareja resultó muy sospechosa para algunos internautas, quienes especulan que Ángela habría sido la “manzana de la discordia” entre su actual novio y la reguetonera, aun cuando en su momento se autoproclamara “fan de la relación” de Nodal con la madre de su hija.

Si bien Nodal ha dejado en claro que no le fue infiel a Cazzu y las cosas entre ellos acabaron de la mejor manera, su noviazgo con Ángela sigue teniendo detractores.

Entre aquellos que no están de acuerdo con este romance parecería estar Pepe Aguilar, padre de Ángela. Una fuente cercana a la artista contó en exclusiva para TVNotas que Pepe no le gusta la diferencia de edad que existe entre su hija y Nodal. No obstante, no pudo hacer nada para impedirlo.

"Él le lleva 5 años a ella. Tiene 25 y ella apenas 20. Como todo pasó tan rápido, no hubo tiempo para que Pepe intercediera para que ella no se fuera de viaje. Se le está saliendo del huacal y eso no lo vio venir. Ahorita ya está con ella y las cosas no están nada fáciles. Pero ella está muy emocionada. No enamorada, pero si emocionada. Conociéndola, sé que seguirá con Nodal hasta donde tenga que llegar”, señaló.

¿Pepe Aguilar arregló sus diferencias con Ángela?

Pese a la insistencia de la prensa por obtener su postura ante el nuevo romance su hija, Pepe Aguilar ha optado por no dar declaraciones al respecto, pero, en su momento, Gustavo Adolfo Infante reportó que Pepe y Ángela están distanciados.

No obstante, todo indica que padre e hija lograron arreglar sus diferencias, pues recientemente se les vio juntos en el ‘Jaripeo sin fronteras’ en el Crypto.com Arena de la ciudad de Los Ángeles, California.

A través de Instagram, el comediante y actor estadounidense Jo Koy, quien se ha declarado fan de la dinastía Aguilar, compartió una serie de imágenes en las que se puede ver a Pepe y su hija abrazados, poniendo fin a los rumores sobre su distanciamiento.

Por su parte, Pepe ha usado sus redes sociales para publicar algunos videos de la presentación de Ángela en el emblemático evento, con lo que disiparía cualquier especulación de alejamiento.

