Yolanda Andrade se ausenta otra vez del programa ‘Montse & Joe’ ¿Tuvo una recaída en problemas de salud?

La salud de Yolanda Andrade en los últimos meses ha dado de qué hablar. A un año de ser hospitalizada por un aneurisma cerebral, la conductora aún no se ha recuperado por completo.

Desde entonces, la presentadora ha tenido problemas con su ojo izquierdo, pues la actriz se volvió muy sensible a la luz, lo que le genera una gran molestia.

A pesar de que la conductora ha continuado con su trabajo en el programa ‘Montse & Joe’, hay ocasiones en las que se ausenta, justamente por motivos de salud.

Algunos medios de comunicación estaban a las afueras de Televisa Chapultepec, donde graban el programa ‘Montse & Joe’, el cual se transmite por el canal Unicable.

Fue ahí donde Montserrat Oliver llegó sola a las instalaciones y sin duda alarmó a los reporteros presentes, quienes no dudaron en cuestionarle respecto a la salud de Yolanda Andrade.

Montserrat explicó que Yolanda no pudo asistir debido a que estaba afónica, además de que su ojo izquierdo aún es muy sensible a los focos del foro.

Montserrat Oliver

“Sí, vino y estaba un poco afónica, entonces apenas pudo grabar… hoy no se siente muy bien y por eso no va a poder venir. No sé bien lo del ojo, creo que no le ha dado, pero lo que sí tiene es algo de la garganta y tiene muy poquita voz. Sí, todavía le afecta mucho la luz al ojo y pues no se siente bien. Aquí en el foro hay muchísimas luces”.