Yolanda Andrade se comunica a través de un pizarrón; sigue delicada de salud

En nuestra edición 1424 de TVNotas, pudimos hablar con una persona cercana a Yolanda Andrade, ya que nos enteramos de que la conductora tuvo una recaída de salud y por eso se tuvo que ausentar unos días del programa Montse & Joe.

Nuestra fuente nos aseguró que la actriz sufre de terribles migrañas que le han impedido grabar el programa.

“Lo que le pasa a Joe es que le dan migrañas muy fuertes que no logra controlar ni con medicamentos, los cuales, por cierto, son muy fuertes. Tanto, que incluso le cierran el ojo. Quienes han padecido estos dolores de cabeza saben cómo llegan a incapacitar. No soporta la luz ni que le hablen. Por eso Yolanda dejó de ir a grabar. Hasta donde yo sé, este problema no pone en riesgo su vida como se rumora”.

Además, esta persona también nos reveló que Yolanda ha recurrido a todo tipo de remedios para recuperar su salud.

“Ella ha recurrido a todo tipo de remedios para estar mejor, sobre todo naturales, porque está saturada de medicamentos. Incluso en su programa le hicieron una limpia energética. Ella lucha con todo para recuperar su salud”.

Ve: Survivor México: Así fue la gran final ¿Quién se llevó los 2 millones de pesos?

Yolanda Andrade sonrojó a Montserrat Oliver / YouTube: Unicable

¿Cuál es el problema de salud de Yolanda Andrade?

El 17 de abril de 2023, Yolanda tuvo que ser hospitalizada debido a un grave sangrado estomacal, vómito y diarrea. Se dijo que tenía un aneurisma cerebral que, además, le había afectado el ojo.

Lee: Paul Stanley sale en defensa de Paco Stanley tras la polémica y rumores que ha desatado la serie

Yolanda Andrade confirmó que el aneurisma está afectando su ojo. / Facebook: Moe y Joe/Pixabay

Yolanda Andrade mostró dificultades para hablar

En una reciente aparición en el programa Montse y Joe, la conductora alarmó a todos los televidentes al mostrar dificultades para hablar, lo que la llevó a depender de un pizarrón para comunicarse.

La conductora volvió a encender las alarmas, pues durante una entrevista en la que estuvieron presentes Ivonne Montero y Miguel Rodante, tuvo muchos problemas para hablar.

En los videos subidos al canal oficial de YouTube de Unicable, se observa y se escucha que Yolanda Andrade arrastraba las palabras o no podía pronunciar bien. Debido a esta situación, tanto Montserrat Oliver como Miguel Rodante la ayudaron en todo momento.

Te puede interesar: Lupillo Rivera reacciona a la noticia de que Chiquis perdió a su bebé

Yolanda Andrade realizó un video en sus redes sociales / Instagram: @yolandaamor

Montserrat explicó lo que le pasaba a Yolanda y por qué iba a utilizar un pizarrón: “Yolanda ahora vino con muy pocas palabras, me van a tener que aguantar a mí porque voy a ser su intérprete porque resulta que está afónica y no puede hablar, pero mira, te pusieron un pizarrón”.

Esta declaración ayudó a los televidentes a comprender la gravedad de la situación y la necesidad de adaptarse a las nuevas circunstancias durante el programa. La salud de Yolanda Andrade sigue siendo motivo de preocupación y seguimiento por parte de sus seguidores y colegas del medio televisivo.