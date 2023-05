Yolanda Andrade se va a ausentar un mes más de los reflectores: “la salud es lo principal”

Tras atravesar un momento difícil de salud que la llevó a ser hospitalizada, Yolanda Andrade se presentó a trabajar el pasado miércoles a la XEW donde graba el exitoso programa Montse y Joe.

Al salir de ahí apareció con un parche en el ojo derecho y charló con los medios de comunicación diciendo que va avanzando, pero que, aun así, hay días buenos y otros, no tanto, no obstante, se encuentra muy agradecida con los mensajes de la gente y las oraciones que han hecho por ella.

Y es que sin duda Yolanda es una de las conductoras más queridas por todo el público debido a su nobleza, sinceridad y gran sentido del humor.

TVNotas tuvo la oportunidad de hablar con ella y nos comentó que: “la salud es lo principal de cada ser humano, pero hasta que no lo vives no le das la importancia. Estoy bien, grabamos el programa, pero me dieron una incapacidad”.

La conductora agradeció todas las muestras de apoyo que sus fans le han demostrado. / Archivo

Sobre de cuánto tiempo sería esta incapacidad nos confesó: “de un mes, no vamos a grabar un mes hasta que yo esté al 100% y así lo estaré. Poco a poco, pero ahí la llevo”.

Aunado a ello, nos enteramos de que esta decisión la tomaron en conjunto Unicable y Yolanda, ya que en la empresa están conscientes de que la salud es lo primero y que lo importante es que la querida conductora se sienta en óptimas condiciones.

Además de que todo el público ha opinado que el programa Montse y Joe no es lo mismo sin ella, puesto que aunque Montserrat Oliver hace un espléndido trabajo, la dupla que hacen es dinamita pura, lo cual las ha llevado a ser las líderes de rating de programas de entretenimiento de ese canal, además de que el público le ha manifestado todo su cariño en redes sociales.

Yolanda comentó que su recuperación no es lineal, no obstante, no pierde las esperanzas de que eso cambié. / Archivo

En cuanto a su recuperación, también Yolanda nos dijo para TVNotas: “fui con la oftalmóloga y estoy haciendo la visita de las siete casas (con los doctores) pero voy a estar muy bien. Estoy muy agradecida con la Virgen de Guadalupe a todo lo que da. En un mes estaré perfecta primero Dios, yo me tengo que arreglar por mí, mi familia y tanta gente que me quiere”.

Andrade ha recibido una gran demostración de cariño no solo del público sino también de sus compañeros del medio artístico como Mariana Seoane quien le dio una cadena con la imagen de la Virgen de Guadalupe, además de que la vimos con unas pulseras y una imagen de San Benito.

Yolanda se encontró muy delicada de salud en días pasados, por lo que sus seguidores estaban en alerta. / Archivo

Desde TVNotas le enviamos nuestros mejores deseos a Yolanda para que siga adelante con su recuperación y pronto esté perfecta como la gran guerrera que siempre ha sido.