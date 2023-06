Roxana Castellanos comparte un emotivo mensaje a Yolanda Andrade en redes sociales: “bendigo tu vida”

Yolanda Andrade se encuentra enfrentando problemas de la vista debido a un aneurisma que perjudica su salud, recientemente rompió en llanto al confesar dicha situación.



Como te lo contamos, Yolanda Andrade se ha encontrado enfrentándose a cuestiones de salud que han perjudicado su estilo de vida.

E incluso dichas complicaciones han mantenido a sus seguidores preocupados, no obstante, hace poco dio la cara ante las cámaras y confesó que la ha estado pasando muy mal, tanto así que rompió en llanto al hablar de su situación médica:

“Estoy cansada, de verdad mira, tengo un problema en el ojo que no se me ha quitado por el aneurisma que tengo acá, vengo a mi trabajo porque no tengo un justificante médico, mi prioridad es mi salud ahorita, no me siento bien”, confesó.

En ese contexto, diversas personalidades han salido a pronunciarse al respecto para mandar su apoyo, en esta ocasión fue Roxana Castellanos quien por medio de Instagram le mandó un emotivo mensaje.

La publicación rememora los viejos tiempos que han compartido desde hace muchos años cuando eran tan solo unas jovencitas, prueba de que su amistada ha soportado el paso del tiempo:

“Mira lo que me encontré hermana Lagarta!!! Hace 23 años, con nuestras caritas de pepinas y millones de sueños por cumplir”, relató.

Yolanda Andrade reaparece en público tras su hospitalización y rompe en llanto / YouTube: Imagen Televisión

Asimismo, externó su deseo de que su amista siga prosperando y que la vida de su amiga se encuentre mejor: “que sean muchos años más!! ¡Bendigo tu vida! Te AMO JOE”.

Roxana Castellanos dejó en claro que pese a los años se considera una amiga muy cercana de Yolanda / Instagram: @larox7

Claro que de inmediato, seguidores y amigas de ambas no dejaron perder la oportunidad de comentar la bella amistad que tienen, de igual manera, externar sus buenos deseos:

“Muñecas”, “Linda”, "¡Wow, qué bellas!”, “Lindas”, “Dios te bendiga Yolanda”, “Divinas”, “Hermosas”, “Bella amistada”, “Hermosas, pronta recuperación Joe, seguimos en oración”, “Eres una verdadera amiga, de esas que te dan la mano y no la sueltan”, “Bendiciones para las dos”, “Se veían más sanitas”, “Saludos, queridas”, “Son la neta”, la mejor de las amistades”, comentaron usuarios.