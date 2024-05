Yordi Rosado sufrió dependencia emocional hacia su exesposa ¡ingresó a un grupo de codependencia!

En agosto del 2019, Yordi Rosado dio a conocer su separación, por segunda ocasión, de Rebeca Rodríguez, con quien se había casado en 2016 luego de reconciliarse. Desde el primer momento, el locutor dejó claro que pese a las diferencias que provocaron esta ruptura, su relación con su expareja siempre se mantendría respetuosa y cordial, pues estaban unidos por el gran amor a sus tres hijos.

El tiempo ha pasado, y el también conductor se dio una nueva oportunidad en el plano sentimental y hoy vive en un momento de plenitud personal que conjuga con el éxito de su carrera. Sin embargo, Yordi tiene muy presentes las decisiones que tomó en el pasado y cómo éstas repercutieron en su vida, como ir a terapia por la codependencia que padecía.

Yordi Rosado / Instagram: @yordirosadooficial

Ve: Esposa de Mauricio Barcelata denuncia a productor ante la Fiscalía

Yordi Rosado acudió a un “grupo de codependencia”

En una reciente entrevista para el programa de YouTube de Juan Soler y Paulina Mercado, el conductor compartió una experiencia personal que dejó una fuerte impresión en los presentes. Confesó abiertamente haber buscado ayuda profesional para aprender a estar solo.

Durante la conversación, Paulina Mercado agregó un comentario reflexivo sobre la manera en que hombres y mujeres enfrentan la soledad después de una ruptura. Dándole un poco la razón, el conductor compartió una conversación que tuvo con su entonces esposa, ilustrando cómo ambos lidiaban de manera diferente con la sensación de vacío. Esta situación lo llevó a buscar apoyo en un grupo de codependencia.

“Dije ‘Hay cosas que tengo que trabajar, ya no tengo que estar preocupado por la otra persona, voy a empezar a trabajar y pensar en mí’". Yordi Rosado

Mira: Paolita Suárez invita a la gente a tirar agua para que llueva; Conagua la desmiente

Un compañero del grupo le hizo ver que le daba miedo estar solo

Después de una sesión con el grupo, compartió su emoción por una próxima cita. Sin embargo, un compañero le ofreció una perspectiva reveladora sobre su patrón de comportamiento, destacando su dificultad para estar solo y cómo esto afectaba sus relaciones futuras. Esta conversación provocó una profunda reflexión en Yordi Rosado, quien comprendió la importancia de tomarse un tiempo alejado de las citas para fortalecerse personalmente.

“Lo único que me da esperanza es que este jueves voy a salir con una chava que me encanta, una mujer guapísima, trabaja en los medios. Creo que siempre nos gustamos, pero evidentemente no tuvimos oportunidad de relacionarnos. Es la única ilusión que tengo en toda mi semana”. Yordi Rosado

Al escuchar esto, su compañero en el grupo de codependencia le dijo: “Muy bien… en la perspectiva de lo que estamos platicando, lo ideal sería no salir”…”Tú decides, pero por lo que me estás platicando, muchos de los problemas que tienes es porque no sabes y te da miedo estar solo. (...) Vas a ir el jueves, vas a salir, va a ser encantadora la cita, van a terminar juntos. Pero en tres años vas a volver a estar aquí con la misma historia, pero diferente nombre”, le contestó su colega de terapia, y le hizo una pregunta final antes de dejarlo en paz:

Compañero del grupo de Yordi "¿Cuánto tiempo más crees que te quede en la vida de seguir este patrón sin encontrar el amor real?”.

Como resultado, tomó la valiente decisión de cancelar la cita y enfocarse en su proceso de crecimiento personal.

“Perdóname, estoy en un proceso especial, no te puedo explicar. Y borré el teléfono”. Yordi Rosado

Lee: Wendy Guevara llegó a La casa de los famosos Colombia y así la recibieron los habitantes