YosStop narra el terrorífico primer vuelo de su bebé: “Vi eso y me traumé”

YosStop reveló que se encontró un ratón aparentemente muerto en el asiento de enfrente, a centímetros de su bebé.

A pocos meses de que naciera su primogénita, la creadora de contenido Yoseline Hoffman, mejor conocida como ‘YosStop’ decidió hacer un viaje familiar con ella y su esposo Gerardo González, escogiendo como destino una playa, motivo por el cual tuvieron que tomar un vuelo, el cual se convirtió en el primer viaje en avión de su hija.

Sin embargo, las cosas no salieron tan perfectas como la influencer lo pensaba, ya que justo cuando se dispusieron a abordar su avión y sentarse en sus respectivos lugares, se encontraron con una situación poco higiénica que la llevó a quedar traumada.

“Imagínate que estás en el avión, todo perfecto y de repente volteas a. Ver el asiento de enfrente, y hay un ratón, un ratón muerto. Evidentemente yo vi eso y me traumé, volteé a ver a Gerardo y le dije: ‘rey no es cierto, es broma’, y Gerardo lo vio y me dijo como de: ‘no creo que sea broma’”, mencionó la influencer.

Sumado a ello, la famosa mencionó que al igual que ella, las sobrecargo del avión comenzaron a asustarse y sentir asco al ver lo que parecía un ratón muerto en el asiento de enfrente de ella.

“Entonces me entró un rush en el cuerpo de ‘no puede ser, no puede estar pasando, por qué a mí’, y luego me empecé a mal viajar y así de ‘está muy cerca de mi bebé, no vaya a ser que esto traiga animales y yo estaba malviajadismisa”.

“O sea el primer viaje de Amy en un avión y un pinchi ratón muerto. Afortunadamente no tengo fobia a los ratones o a las ratas, pero eso no quiere decir que me gusten o agraden o que quiera tener un ratón muerto enfrente de mí mientras viajo. Yo ya estaba dispuesta a hacerla de pedo y respiré, esperé y pensé en decir a la sobrecargo y se quedó como: ‘no es cierto’”, agregó Yoss.

Aunque eso no fue todo, pues para que una de las aeromozas pudiera quitar el presunto animalito muerto pasaron varias cosas y el tiempo siguió corriendo, al punto en que todos los pasajeros comenzaron a molestarse por no poder despegar y seguir esperando sin tener una explicación de lo que ocurría.

Pero de acuerdo con YosStop, todo tuvo un buen final, ya que al fin una sobrecargo pudo quitar el presunto animalito para que ellos pudieran volver a sus lugares y que despegara el avión. Fue en este punto que la sobrecargo, ella y su esposo Gerardo supieron que nunca se trató de un animal de verdad, sino de un juguete de una niña que accidentalmente se sentó ahí antes y lo olvidó.

“Resulta que la niña que lo traía de juguete, estaba en ese vuelo y se había sentado antes en mi lugar y la habían cambiado. Lo que no terminamos de entender ni Gerardo, ni yo, ni la sobrecargo, es por qué la niña tenía de juguete un ratón casi real, por qué no un juguete de una jirafa, de un elefante. Por favor no les compren estos juguetes a sus hijos, o no los lleven a un avión porque pueden. Para el vuelo y que le dé el patatus a alguien”, concluyó.