Zahie Téllez, de MasterChef Celebrity, comparte cómo la adopción fue ¡su receta para la felicidad!

¡Su mejor receta! Zahie Téllez, de 49 años, es la juez de MasterChef Celebrity y nos compartió su mejor regalo de vida, su familia: “Tengo un hijo de 10 años, se llama Mariano y aunque no nació de mi panza porque lo adopté, ¡es idéntico a mí!”

Recién se estrenó la nueva temporada de MasterChef Celebrity, platicamos con la juez Zahie Téllez, quien, con casi 20 años de experiencia llega a dar sus mejores consejos, junto con Adrián Herrera y Poncho Cadena; en esta entrevista nos comparte su vida, sus éxitos y sus logros:

-Qué gusto verte en esta nueva temporada de MasterChef Celebrity, ¿cómo te sientes?

“Estoy encantada de pertenecer a este programa, el cual se ha convertido ya en un clásico de la TV. Llegó en el momento en que tengo mucho trabajo, pero estoy feliz. Cuando se acercaron para platicarme de él pregunté con quiénes iría y me dijeron que Poncho Cadena y Adrián Herrera, a quienes conozco desde hace muchos años y he compartido infinidad de historias, entonces, es un gusto estar ahora frente a la pantalla porque tenemos una amistad increíble, una complicidad entre profesionales y nos estamos divirtiendo mucho”.

-¿Cuál será tu papel dentro de los jurados?

“Soy yo misma; soy una mujer muy exigente, pero también muy amorosa, entonces, estoy entre la lágrima y muy rigurosa a la hora de hacer una retroalimentación de un platillo”.

Zahie Téllez es juez en Master Chef Celebrity 2023, junto a Poncho Cadena y Adrián Herrera / TVNotas

-Dices que tienes mucho trabajo, ¿cómo le estás haciendo para compaginar todo esto?

“Azteca me ha tratado tan bien que todo ha fluido. Cuando estamos aquí son muchas horas y es gente profesional que me ha apoyado en todo momento. Además, es un reto para mí porque es la primera vez que participo en un reality con este formato. Yo hago televisión, pero estoy sola, a mis tiempos y mi forma, todo controlado y son programas de media hora, aquí es muy diferente, no cocino, solo evalúo”.

Zahie Téllez Poncho Cadena y Adrián Herrera son jueces en MasterChef Celebrity 2023 / TVNotas

-¿Cuántos años llevas en la gastronomía?

“Cocinando llevó casi 20 años y en televisión, 14 años y me ha encantado”.

-Siendo una mujer tan trabajadora, ¿cómo le haces para no descuidar tu casa, tu familia?

“Durante muchos años, mi hijo Mariano pensó que todas las mujeres del mundo eran chefs porque así era su mamá (ríe). Yo lo he involucrado de tal manera que me lo he llevado a viajar, a servir cenas, me lo llevo a cualquier evento. Mi esposo es igual, llevamos 22 años de casados y sabe cómo es mi vida”.

Chef Zahie Téllez de MasterChef Celebrity presume a su hijo adoptivo / TVNotas

-¿Cuál es el secreto para mantener 22 años de matrimonio con tanto trabajo?

“Hacerle de comer rico (ríe), ya son 22 años que el marido come delicioso. Él no tiene nada que ver en este mundo, y una cosa que más le agradezco a Alberto es que haya entendido que hay una Zahie profesional”.

-¿A tu hijo le ves madera para esto?

“Tiene 10 años, siento que está muy chiquito para saber el rumbo que tomará su vida, pero un día me dijo: ‘mamá, no quiero ser chef, pero quiero aprender a cocinar’ y con eso me doy por bien servida”.

La chef Zahie Téllez y su hijo cocinan juntos, pues, él quiere aprender / TVNotas

-¿Te quedaste con ganas de otro hijo?

“Yo soy madre adoptiva, Mariano llegó a mi vida cuando tenía cinco meses, y cuando queríamos volver a adoptar, las leyes cambiaron y ya no pudimos hacerlo. A mí me hubiera encantado tener como cinco hijos”.

-¿En qué cambiaron las leyes?

“Es un proceso muy largo. Cuando Mariano cumplió su primer año, empezamos otra vez el proceso y a mitad del año nos dijeron que cambiaron las leyes. En ese tiempo mi marido y yo teníamos 40 años; hay familias que tienen 30 años, y son prioridad ellos, así que nos quedamos con uno”.

La experta en cocina tiene 22 años de casa con el empresario Alberto Escobar / TVNotas

-Mariano es un regalo de vida maravilloso...

“Soy mamá, no importa que no haya salido de mí. Es mi hijo. Tiene los ojos de mi mamá, es idéntico a mí, es un niño increíble. Por azares de la vida nunca pude tener hijos propios y es un tema ya superado y olvidado, pero no me quedé ahí, hay más opciones y soy una privilegiada. He trabajado mucho toda mi vida. Estoy por sacar un segundo libro, especial para Mariano y donde comparto la historia de la familia a través de las recetas”, concluyó.

La experta tiene el programa Platos de Cuchara del canal de YouTube El Gourmet. / TVNotas

¿Quién es Zahie Téllez?

Inició en el mundo gastronómico a finales de los años noventa, aunque su gusto por la cocina comenzó desde niña gracias a sus abuelas, mexicana y árabe.

Ganó el premio ‘Amico della Cucina Italiana nell Mondo’.

Lleva más de 8 años con su programa Platos de Cuchara, del canal El Gourmet.

En su canal de YouTube tiene más de 25 mil suscriptores y sus videos rebasan las 300 mil vistas.

Tiene 22 años de casada con Alberto Escobar, un empresario independiente.