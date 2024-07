Horóscopo, semana del 2 al 8 de julio, ¡todos los signos!

Cáncer continúa en su temporada y en este inicio de mes hay mucho por conocer de cada uno de los signos.

Las personas bajo el signo de Cáncer conquistan corazones con su sensibilidad y profundidad emocional. Son muy dramáticos y sentidos, pero con un corazón enorme y gran nobleza.

En el amor buscan romanticismo con final feliz en una relación. Te bajarán las estrellas. También sufren en silencio porque no les gusta externar su vulnerabilidad.

Estos son los horóscopos de la semana para cada signo:

ARIES

Estarás muy enfocado en tu trabajo, cerrando ciclos y abriendo nuevos para este segundo semestre del año. Has notado que te has vuelto frío e insensible, más calculador. Era necesario por las decisiones que había que tomar con la cabeza y no con el corazón. A mediados de julio te darás a la tarea de sensibilizarte nuevamente, ser amoroso y tierno. Será necesario empezar a echarte un clavado en temas de inversiones.

Aries / Canva

TAURO

Tu vida social ha aumentado y te sientes agradecido y satisfecho por contar con ese respaldo amoroso. Creías que estabas solo y descubriste que no. Después de sustos y tristezas que te propinó la vida, ahora todo mejora hacia la curación total de tus heridas, tanto del alma como del cuerpo y tu salud. Llegan proyectos como caídos del cielo para que sepas que manos invisibles te cuidan. Mejora en pequeña escala tu economía.

Tauro / Canva

GÉMINIS

Buscas diversificarte en tu zona laboral. Sumar y ampliar tomando en cuenta las nuevas tendencias y el comportamiento económico planetario. Las inversiones y servicios online son buena opción. Regresa gente del pasado con quienes ya trabajaste para hacerte una excelente propuesta que no podrás rechazar, aunque signifique salir de tu zona de confort. Vale la pena. Hay nuevas amistades y vínculos en el panorama.

Géminis / Pixabay

CÁNCER

Nuevos temas captan tu atención, pensando en tu carrera a mediano y largo plazo. Hay que actualizarse continuamente y entender el nuevo comportamiento económico mundial, que no se parece a nada que hayas aprendido en el pasado. Tener esta apertura mental será la base de tu éxito, ya que moldearás y adecuarás tus servicios incluyendo las nuevas tendencias. El amor vuelve a ser un tema importante en tu vida. Lo cuidarás como oro puro.

Cáncer / Canva

LEO

Después de haberte retirado del mundo por hartazgo o desilusión, regresas con todo para abrirte camino y subir al siguiente nivel. Vuelves a tener la disposición y las ganas, la pasión y el empuje para avanzar. Mejora tu economía en pequeña escala y podrás pagar esas deudas pendientes y ponerte al día. Mejora la comunicación en el trabajo, familia y pareja, porque saliste de tu isla interna. Hay viaje corto y acercamiento con el arte y la cultura.

Leo / Canva

VIRGO

Te darás cuenta de tus patrones de comportamiento repetitivos y por qué buscas a cierto tipo de gente que, en lugar de sumar, te desvía de tu camino y distrae de las metas que urge lograr enfocándose de lleno. Entras en un periodo poderoso en el que dejarás de evadir y te concentrarás en multiplicar tu dinero saliendo de tu zona de confort. Abrirás tu corazón para crear vínculos profundos, para lograr familia, pareja y nido.

Virgo / Canva

LIBRA

Después de un largo periodo de inactividad, entras en un periodo de gran dinamismo. Hay muchas tareas pendientes que hacer y escribir, citas que pactar y tiempo para comer en casa con calidad y buena nutrición, ¡porque te urge! Al menos un jugo verde en la mañana para empezar tu día. Estarás social y consciente de que a nadie le gusta escuchar quejas. Recobras tus hobbies y el gusto por la música, museos y arte. Terminarás ese trámite pendiente.

Libra / Canva

ESCORPIÓN

Quizás experimentaste trabas fuertes e interrupciones en tu zona laboral por razones que escapaban de tus manos. Algunos trabajos se caen por falta de financiamiento, pero no te quedarás con las manos vacías. Llega de última hora un proyecto que salvará tu economía y todo volverá a la normalidad. Tendrás unos días de descanso para ver a tu familia y amigos. El amor también está raro y quisquilloso por la presencia de Neptuno. Preferirás darle aire y disfrutar tu espacio.

Escorpión / Canva

SAGITARIO

Entras en una etapa de limpieza profunda. Quizá limpies todo tu hogar, oficina, o te toque cocinar y comer en casa por un largo periodo. O la persona que te hacía el quehacer no irá más y necesitarás buscar a alguien. Este verano acabarás de soltar viejas creencias y entrarás más profundo en tu ser y espiritualidad. Cuidado con los cambios de temperatura, reumas, gripes y chiflones. Encuentras a quién entregarle todo el amor del que eres capaz con gran empatía.

Sagitario / Canva

CAPRICORNIO

Has andado muy social buscando relaciones públicas que amplíen tus horizontes económicos. Ahora estarás en casa, limpiando tu espacio y refrigerador, y ocupándote de tus plantas y mascotas. Te urge recobrar tu espiritualidad, tiempo para meditar y calmar la mente. El universo te ayudará a deshacerte de gente desalmada para encontrar cómplices y respaldo verdadero. Te latirá el corazón por alguien que siente lo mismo por ti.

Capricornio / Canva

ACUARIO

Estás emocionado porque hallas nuevas formas de ganar dinero haciendo lo que te gusta. Aprendiendo y expandiendo tus horizontes de expresión, conociendo gente nueva y cambiando de aires. Plutón disolverá todo lo ilusorio para que te enfoques en lo práctico y real, así que los proyectos que no sucedan déjalos de lado y céntrate en lo que sí te está funcionando. Muestra tus sentimientos sin máscaras para encontrar a tu alma gemela.

Acuario / Canva

PISCIS

Llegan oportunidades profesionales que salvan tu economía y que representan un avance en tu carrera. Tiendes a perder peso y lucir hermoso. Eso te dará seguridad y confianza, un atractivo inusual para el amor y los encuentros. Estás preparado para atraer personas de mayor calidad humana. Menos complicados y tóxicos, más entregados, resueltos y alegres. Hay viaje corto a la vista. Querrás meterte a la cocina a preparar delicias que acaricien el alma.

Para encontrar tu horóscopo cada semana, busca tu revista TVNotas.