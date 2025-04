Horóscopo semanal del 1 al 7 de abril de 2025 ¡Todos los signos!

Como Aries, tu pasión y determinación son tus mayores fortalezas. Eres directo y posees una gran voluntad y visión para alcanzar tus objetivos. Tus ideas fijas y tu capacidad para abrir caminos inspiran a quienes te siguen, mostrando que con esfuerzo y dedicación, todo es posible. Consciente de los temas sociales, tu bondad se refleja en la ayuda que brindas a los desprotegidos, haciendo del mundo un lugar mejor.

Tu previsión y atención a los detalles te convierten en un trabajador incansable. No dejas cabos sueltos y siempre te aseguras de que todo esté en su lugar. Tu dedicación y esfuerzo son un ejemplo para todos, demostrando que el éxito se construye con trabajo arduo y compromiso. Sigue adelante, Aries, tu camino está lleno de logros y satisfacciones.

ARIES del 1 al 31 de abril, horóscopo semanal

21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Mercurio retrógrado hará que salgan a la luz muchos secretos. Tendrás toda la información que necesitas para defenderte y evitar a esa persona o asunto que te robaba la calma. Abril llega a tu vida con la noticia de que ya nada será igual. Se abre un nuevo camino ante ti. Al principio lo verás incierto, pero será exitoso. Tienes todas las herramientas y claridad mental. Querrás adentrarte y refugiarte en la espiritualidad.

Aries

No te pierdas: Aries, horóscopo anual 2025

TAURO del 1 al 31 de abril, horóscopo semanal

21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Se define una nueva etapa de vida. Será importante analizar de dónde vienes y hacia dónde te quieres dirigir, sin que te importe el qué dirán. Mercurio retrógrado te pide que te ames y reconozcas con todas tus fuerzas. Redescubre tus verdaderos talentos y aptitudes sin miedo. Quiere que saques la mejor versión de ti. Permítelo sin juicio. Se reacomodan los roles familiares. Mejora tu economía.

Tauro, horóscopos / Canva

Lee: Tauro, horóscopo anual 2025

GÉMINIS del 1 al 31 de abril, horóscopo semanal

22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Estás en una revisión total de tu vida para no volver a toparte con la misma piedra y, sobre todo, cambiar varios aspectos y entrar a una realidad más amplia, que se acomode mejor a tus actuales necesidades y gustos. Reconoce al dios/diosa que habita en ti. Ámate con todas tus fuerzas. Emprende esos proyectos que ya tienes en las manos. Estarás creativo. Si tienes que firmar contratos, espera a la segunda quincena.

Géminis, horóscopos

No te pierdas: Géminis, horóscopo anual 2025

CÁNCER del 1 al 31 de abril, horóscopo semanal

22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Es momento de sanar todo lo que no te habías permitido reconocer, tanto en lo profesional como en lo familiar o amoroso. Necesitarás humildad y flexibilidad para moverte de rumbo. La energía de Mercurio retrógrado te ayudará a hacer, sentir y comunicarte de forma diferente y será la llave de tu éxito. Tendrás limpieza y sanación profunda. No caerás en desgracia. No te faltará casa, vestido y sustento.

Lee: Cáncer, horóscopo anual 2025

Cáncer, horóscopo 2025

No te pierdas: ¿Qué signos triunfarán en el amor y el trabajo en 2025? Estas son las predicciones

LIBRA del 1 al 31 de abril, horóscopo semanal

24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Tu salud necesita una revisión. Visita a tu médico. Tendrás la energía, voluntad y crecimiento que tanto anhelabas. Llegan ángeles terrenales a ayudarte en el nuevo ciclo que empiezas. Laboralmente, te sostendrás en la empresa donde te encuentras. Llegarán aliados y socios que te van a favorecer y lograrás grandes proezas. Si eres soltero llega una nueva relación. Si tienes pareja, se llevarán mejor.

Que no se te pase: Libra, horóscopo anual 2025

Libra, horóscopos

CAPRICORNIO del 1 al 31 de abril, horóscopo semanal

22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Viene una gran recuperación económica, con grandes oportunidades de negocios. Cambiarás la forma en la que te vendes a otros. En el amor, hacía falta una mente más abierta para volver a contactar con la energía sensual, coquetería y la posibilidad del romance. Puede suceder después del 10 de abril, cuando Mercurio se encuentre directo. Tendrás que visitar al dentista repentinamente. Hay viajes con mucho aprendizaje.

No te pierdas: Capricornio, horóscopo anual 2025

Capricornio, horóscopos / Canva

LEO del 1 al 31 de abril, horóscopo semanal

24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Rompes cadenas y ataduras, limitaciones que no te permitían fluir. Lee muy bien cualquier contrato. No firmes nada hasta después del 10 de abril, cuando Mercurio ya no esté retrógrado. Ten precaución con tus pertenencias y fíjate bien a quién dejas entrar a tu casa. Estás por entrar a un gran ciclo, con grandes oportunidades laborales, económicas y creativas. Triunfas en el amor.

No te pierdas: Leo, horóscopo anual 2025

Leo, horóscopos

Mira: Predicciones 2025 de famosos: ¿Qué viene para Yolanda Andrade, Héctor N, Ricardo Peralta y más?

ESCORPIÓN del 1 al 31 de abril, horóscopo semanal

24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Mercurio retrógrado te pide que guardes silencio para que no se te vaya toda la energía por la boca. Hay aspectos de tu personalidad que necesitan revisión, con más humildad, sin juicio y con empatía hacia los que no tienen tus mismos privilegios. Llegan excelentes proyectos y negocios. Tendrás que visitar al doctor pronto. Te cambiarán los medicamentos. En el amor, hay enfriamiento en la relación.

No te pierdas: Escorpión, horóscopo anual 2025

Escorpión, horóscopos

ACUARIO del 1 al 31 de abril, horóscopo semanal

21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Abre y multiplica tu círculo social. Recibirás mucho más de la gente nueva que entre a tu vida que de los que te conocen desde siempre. Llegan aliados, protectores y ángeles terrenales para que te sientas acompañado y amado. Necesitas nuevas estrategias. Tus alcances llegarán hasta tierras foráneas, con viajes exitosos. Mejora tu economía. Tendrás más seguridad en ti mismo. Puede haber un cambio de casa muy pronto.

No te pierdas: Acuario, horóscopo anual 2025

Acuario, horóscopos

VIRGO del 1 al 31 de abril, horóscopo semanal

24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Los cursos de crecimiento espiritual te vendrían muy bien. Reconoce y agradece la familia que te tocó, porque gracias a ellos hoy eres lo que eres. Hay nuevas oportunidades de trabajo. Serás elegido en esa empresa con la que sueñas. Si buscas cambiar de ciudad o país, se dará a mediano plazo. En el amor, llegan personas con tu misma frecuencia emocional y con buen futuro propositivo. Ábrete a lo desconocido.

No te pierdas: Virgo, horóscopo anual 2025

Virgo, horóscopos

Mira: Amuletos 2025 según tu signo del Zodiaco: Canaliza energía positiva y atrae buena fortuna, protección y éxito

SAGITARIO del 1 al 31 de abril, horóscopo semanal

23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Te reconstruyes de pies a cabeza. Los astros te ayudan a liberarte de tu pasado y a afinar un nuevo ciclo de vida. No tienes que cambiar de carrera, solo modifica el enfoque y la forma de exponer, mostrar o ejecutar tus proyectos. Cuidado con las bacterias. Te urge desparasitarte. Checa el calcio de tus huesos. El amor entra en un momento muy sagrado. Ya no te sentirás solo nunca más.

No te pierdas: Sagitario, horóscopo anual 2025

Sagitario, horóscopos / Canva

PISCIS del 1 al 31 de abril, horóscopo semanal

20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Suelta todos tus miedos y sube tu apuesta de vida. Sueña en grande. Estás por entrar en un ciclo muy importante, después del 10 de abril, cuando Mercurio ya esté directo. Por ahora, estás en la revisión de toda tu vida y pasado. Te darás cuenta de cuánto has avanzado. Se reanima la sensualidad. Cuidado con tu estómago. Toma probióticos y sábila para recobrar tu microbiota. Hay reencuentros emotivos.

No te pierdas: Piscis, horóscopo anual 2025

Para conocer más sobre tu fortuna o saber acerca de tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y/o digital de tu revista TVNotas , ¡No te pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .